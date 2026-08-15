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Capricorn Tarot Card Rashifal: परिवार में माहौल खुशनुमा नजर आएगा, नए संपर्क होंगे फायदेमंद

Capricorn Tarot Card Horoscope 15 August: Four of pentacles की ऊर्जा आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आने की प्रबल संभावना,कार्य क्षेत्र और परिवार में अपने जरूरी चीजों को संभाल कर रखने की आवश्यकता और लाभदायक अनुबंधों की प्राप्ति से व्यवसाय में अच्छी गति आने की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: परिवार में माहौल खुशनुमा नजर आएगा, नए संपर्क होंगे फायदेमंद
मकर राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Capricorn Tarot Card Horoscope 15 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: चीजों को संभाल कर रखने का प्रयास करें. संभव है, कि चीजों को रखकर भूलने की आदत परेशानी का कारण बन रही हो. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. लापरवाही से लक्ष्य से ध्यान हट सकता है. बच्चों के भविष्य  से जुड़े किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से परिवार में माहौल खुशनुमा नजर आएगा. अपने प्रेम संबंधों के बारे में परिजनों से बातचीत करने के लिए समय अनुकूल है. थोड़े से ही प्रयास में सफलता प्राप्त हो सकती है.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय की  गति अच्छी रखने के लिए कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करना आवश्यक नजर आएगा. इस समय अपना पूरा ध्यान कार्य की सफलता पर केंद्रित रखें. समय पर पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. कुछ नए संपर्क के साथ कुछ अच्छे लाभदायक अनुबन्धों पर सहमति बनती नजर आ रही है. इस समय किसी भी तरह की गलती या लापरवाही से बड़े नुकसान की संभावना हो सकती है. कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें. आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद आपके कार्यों को पूरा करने में सहायक रहेगी.

स्वास्थ्य/Health:

कुछ समय से कंधों में जकड़न के कारण हाथ में दर्द महसूस कर सकते हैं. चिकित्सक की सलाह पर फिजियोथैरेपी कराएंगे.

आर्थिक स्थिति/Finance:

समय पर पेमेंट मिलने से व्यवसाय आर्थिक वृद्धि हो सकती है. परिवार के लिए बजट बना सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में मर्यादा बनाए रखें. व्यर्थ का बेहूदा मजाक रिश्तो को खराब कर सकता है.

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