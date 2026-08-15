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Aries Tarot Card Rashifal: जीवन में आएंगे नए बदलाव, समय पर कार्य पूरा करना होगा लाभ

Aries Tarot Card Horoscope 15 August: The Hermit की ऊर्जा कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आने से बड़े बदलाव, पुराने कार्यों के विश्लेषण होने से गड़बड़ियां सामने आने की आशंका और परिजनों से प्रिय से विवाह की बात करने की कोशिश लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: जीवन में आएंगे नए बदलाव, समय पर कार्य पूरा करना होगा लाभ
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Aries Tarot Card Horoscope 15 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: लगातार एक ही तरह के कार्य करते-करते जीवन में नीरसता आने लगी है. इस समय जीवन में नए बदलाव की इच्छा बनी हुई है. संभव है, कि स्थान परिवर्तन पर भी विचार करें. नए मकान को अपनी इच्छा के अनुरूप बनवा सकते हैं. विवाह के लिए परिजनों के बढ़ते दबाव से परेशान हो सकते हैं. अपने प्रेम संबंधों की बात परिजनों के समक्ष रखकर, प्रिय से विवाह की इच्छा बता सकते है. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव किसी नए अधिकारी के आने से हो सकते हैं. इस समय पुराने कार्यों का विश्लेषण किया जा सकता है. इस स्थिति में कुछ लोगों की गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं. कुछ कर्मचारियों के विभागों में परिवर्तन होने से कार्यभार भर सकता है. इस समय कार्यों को पूरा करने में आलस ना करें. समय पर कार्य पूरा करके आगे के लिए परेशानी कम की जा सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

अचानक से किसी चीज से पैर के अंगूठे में जोर से लग सकती है. जिसके चलते मरहम पट्टी करना पड़ेगी.

आर्थिक स्थिति/Finance:

विश्वास में आकर किसी को उधार न दें. उधार देने की स्थिति में लिखा पढ़ी अवश्य करें.

रिश्ते/Relationship:

परिवार में किसी ने रिश्तों के बीच गलतफहमियां उत्पन्न कर दी है. जिसके चलते काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई हैं.

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