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Virgo Tarot Card: सगे-संबंधियों के बीच विवादों का निपटारा, पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े कार्यों में सफलता

Virgo Tarot Card Horoscope 14 June: Five of wands की ऊर्जा सगे-संबंधियों के साथ रिश्ते में तनाव कम करने, वर्तमान गतिविधियों से चिंता और चुनौतियों से हार न मानने की शक्ति की बात कर सकती है. आइए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के बारे में.

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Virgo Tarot Card: सगे-संबंधियों के बीच विवादों का निपटारा, पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े कार्यों में सफलता
पारिवारिक सहयोग से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी.

Virgo Tarot Card Horoscope 14 June 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: पारिवारिक और रिश्तेदारी से जुड़े मामलों में समझदारी और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी. किसी विवाद को सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. संतान की गतिविधियों और संगति पर ध्यान दें. कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से काम करने पर सफलता मिलेगी, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा नया निर्णय लेने से बचें. नए अनुबंध या दस्तावेज़ों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना जरूरी रहेगा. मेहनत और धैर्य के बल पर चुनौतियों को पार कर सकते हैं. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम करें और तनाव से बचें. प्रेम संबंधों और करियर के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. 

व्यक्तिगत/Personal: ससुराल पक्ष के किसी मामले में  पड़ने से कुछ करीबी संबंधियों के साथ विवाद हो सकता है. इस समय दोनों पक्षों को बैठकर समझने का प्रयास कर सकते हैं. संभव है, कि आपकी कोशिश रंग ला सकती है. संतान की गतिविधियों और संगति से अनभिज्ञ ना रहे .

व्यवसायिक/Professional: व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकते हैं इस समय पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी इस समय कोई नया निर्णय न लें. वर्तमान गतिविधियों को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते है.इस समय इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य करने पड़ सकता है.किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय अच्छे से जांच पड़ताल करें. व्यवहारिक तरीके से कार्य पूरा करने में सफलता मिल सकती है.आ रही चुनौतियों से हार न माने.लेकिन अपनी मेहनत से लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते है. 

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. इसके चलते चिड़चिड़ाहट हो सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance: संपत्ति के बंटवारे में कागज़ों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें. अभी आर्थिक स्थिति मध्यम ही रहेगी.

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध का असर अपने करियर और पढ़ाई  पर न पड़ने दें. वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएं.

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