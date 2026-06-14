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Taurus Tarot Card: विवाह का बढ़ता दबाव, शेयर निवेश में सावधानी, टैक्स मामलों पर ध्यान दें

Taurus Tarot Card Horoscope 14 June: The Fool की ऊर्जा पैसों के निवेश में जोखिम न लेने, गलत तरीकों का उपयोग न करने और विवाह के लिए सही प्रस्ताव का चयन करने की बात कर सकती है. आइए जानते है, वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: विवाह का बढ़ता दबाव, शेयर निवेश में सावधानी, टैक्स मामलों पर ध्यान दें
आर्थिक फैसलों में सावधानी और धैर्य लाभदायक रहेगा.

Taurus Tarot Card Horoscope 14 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: परिवार में विवाह को लेकर चर्चा और दबाव बढ़ सकता है, ऐसे में वरिष्ठों की सलाह लाभदायक रहेगी. पुराने पारिवारिक मामलों में भावनाओं के बजाय समझदारी से निर्णय लें. व्यवसाय और नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत और सही योजना से सफलता मिलेगी. टैक्स और दस्तावेज़ों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतें. शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं. स्वास्थ्य के लिए खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखें. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी नए सदस्य के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार में विवाह को लेकर दवाब बढ़ सकता है. सामने आए किसी प्रस्तावों पर बड़े बुजुर्ग लोगों की सलाह ले सकते है. इससे सही निर्णय लेने में आसानी होगी.किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे पर सम्बन्धियों के साथ निर्णय लेते समय दिल की बजाय दिमाग से काम लेना बेहतर रहेगा. इस समय जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहे. शेयर्स में पैसा लगाने से सावधानी रखें. नए घर को खरीदने की योजना जल्द ही पूरी हो सकती है. जीवन में सकारात्मकता लाएं. मित्र की  समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए पूरा ध्यान कार्यों पर केंद्रित करें.टैक्स सम्बन्धी कार्यों में उलझ सकते है.अच्छे आर्थिक सलाहकार की सहायता से इस समस्या को सुलझा सकते है. इस समय अपने कागजों और दस्तावेजों को संभालकर अच्छे से व्यवस्थित करके रखें. नौकरी में ज्यादा कार्यभार बढ़ सकता है. युवा वर्ग अपने प्रयासों में सफल हो सकते है. इस समय व्यवहार में अहंकार और आवेश न लाएं. किसी नई नौकरी को स्वीकार करने से पूर्व उस संस्थान के बारे में सभी जानकारी जरूर लें. 

स्वास्थ्य/Health: समय पर खानपान न करना और ज्यादा समय बैठकर कार्य करने से पाचन संबंधी समस्याएं आ सकती है. कार्य के बीच में हल्की स्ट्रेचिंग की जा सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में गलत आमदनी की जानकारी परेशानी में डाल सकती है. टैक्स चोरी न करें. 

रिश्ते/Relationship: पारिवारिक जीवन में शांति और सुकून रहेगा. किसी नए सदस्य का आगमन परिवार का माहौल खुशनुमा बना देगा.

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