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Leo Tarot Card: संपत्ति के दस्तावेज़ों की अच्छी तरह जांच करें, सहयोगियों और आसपास के माहौल पर नजर रखें

Leo Tarot Card Horoscope 14 June: Five of swords की ऊर्जा सही समय पर समझदारी से निर्णय लेने,लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें. आईए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card: संपत्ति के दस्तावेज़ों की अच्छी तरह जांच करें, सहयोगियों और आसपास के माहौल पर नजर रखें
संपत्ति और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी.

Leo Tarot Card Horoscope 14 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में आपकी राय को अपेक्षित महत्व न मिलने से मन खिन्न हो सकता है. नई संपत्ति की खरीद से जुड़े मामलों में पूरी जांच-पड़ताल करना आवश्यक रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी. हालांकि, अपनी योजनाओं और महत्वपूर्ण जानकारी को गोपनीय रखना बेहतर रहेगा. कुछ लोग आपकी छवि प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें. स्वास्थ्य के मामले में पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें. रिश्तों में किसी करीबी के व्यवहार को लेकर मन में शंका पैदा हो सकती है, ऐसे में खुलकर संवाद करना अधिक लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक मामलों में आपकी राय को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है. इस बात के चलते परिजनों से नाराजगी हो सकती है. परिवार में किसी नई संपत्ति की खरीद को लेकर चर्चा हो सकती है.संपत्ति से संबंधित सभी कागजों का अच्छे से अवलोकन करें. संभव है कि यह संपत्ति विवादित हो. सही समय पर प्राप्त सूचनाएं किसी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional:  कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना में अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है. इस परियोजना में शामिल होने के लिए आपके कुछ सहयोगी भी कोशिश कर सकते हैं. इस समय परियोजना से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें. किसी की भी बातों या  बहकावे में आकर गलत बात का समर्थन न करें.कुछ लोग उच्च अधिकारियों के सामने आपकी छवि बिगड़ने की कोशिश कर सकते हैं. इस समय अपने आसपास के वातावरण और लोगों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे.जरूरत पड़ने पर सामने वाले से खुलकर बातचीत की जा सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:  किसी पुरानी बीमारी के पुनः उभरने से समस्याएं बढ़ती  हुई नजर आएंगी. इस समय चिकित्सक से सही परामर्श ले. 

रिश्ते/Relationship: अपने किसी करीबी पर उसके बदलते व्यवहार को लेकर शक हो सकता है. अपने शक की पुष्टि के लिए उस पर नजर रख सकते हैं.

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