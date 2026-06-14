विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Tarot Card: पुरानी चिंताओं से राहत, व्यवसाय में रुका धन वापस मिलने के संकेत

Gemini Tarot Card Horoscope 14 June:Ten of swords की ऊर्जा समय के अनुकूल होने से सकारात्मक बदलाव, कार्यभार में कमी और जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत की बात कर सकती हैं. आइए जानते हैं. मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Tarot Card: पुरानी चिंताओं से राहत, व्यवसाय में रुका धन वापस मिलने के संकेत
पुरानी चिंताओं से राहत और रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं.

Gemini Tarot Card Horoscope 14 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: लंबे समय से चली आ रही परेशानियों और मानसिक तनाव से राहत मिलने के संकेत हैं. परिवार में शांति और रिश्तों में सुधार का माहौल बनेगा. किसी पुराने मित्र के साथ गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, वहीं परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार से खुशी मिलेगी. कार्यक्षेत्र में पुराने काम पूरे होने और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. नौकरी और करियर से जुड़े प्रयास सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. रिश्तों में किसी कड़वे सच का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आगे बढ़ने का समय है.

व्यक्तिगत/Personal: लंबे समय से जीवन में चली आ रही पुरानी परेशानियों और मानसिक चिंताओं के समाप्त होने का समय जल्द ही सामने होगा. इस बात को महसूस कर सकते हैं. पारिवारिक माहौल में चल रहा था तनाव कम होता नजर आएगा. गलतफहमी के कारण किसी मित्र के साथ रिश्ते में आई कड़वाहट खत्म हो सकती है. परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की तबियत में सुधार से राहत मिलेगी. संतान का व्यवहार पहले से बेहतर होता नज़र आयेगा. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में पुराना डूबा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद नजर आ सकती है. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. कार्य क्षेत्र में पुराने कार्यों को पूरा कर कार्यभार को कम कर सकते है. उच्च अधिकारी के दवाब के चलते बना तनावपूर्ण वातावरण में बदलाव आ सकता है. आपके धैर्य और संयम के अच्छे प्रतिफल प्राप्त हो सकते है. 

स्वास्थ्य/Health: इस मौसम में तेज धूप के सीधे संपर्क से बचें. इससे त्वचा झुलसने के साथ तेज सिरदर्द की समस्या हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पहले से आर्थिक स्थिति अब ठीक होती नज़र आएगी. पुराने धन निवेशों से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship: किसी झूठे रिश्ते का सच सामने आने से मन में निराशा आ सकती है. इस समय इन कड़वी यादों से बाहर निकलें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Aaj Ka Rashifal, Mithun Rashifal, Aaj Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com