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Aquarius Tarot Card: जश्न टल सकता है, कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूर रहें, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें

Aquarius Tarot Card Horoscope 14 June: Two of cups की ऊर्जा शांत रहकर पारिवारिक मामलों को सुलझाना, कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम से कार्य करना और व्यर्थ की राजनीति से दूर रहने की सलाह लेकर आ सकती है. आइए जानते है. कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: जश्न टल सकता है, कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूर रहें, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें
संयम और शांत व्यवहार से कार्यक्षेत्र की चुनौतियों पर विजय मिलेगी.

Aquarius Tarot Card Horoscope 14 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको सही दिशा दिखा सकती है. रिश्तों में विवाद से बचने के लिए धैर्य और संयम बनाए रखें. बच्चों की उपलब्धियों से जुड़ा कोई उत्सव फिलहाल टालना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में दो महत्वपूर्ण अवसरों में से एक का चयन करना पड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें. ऑफिस की राजनीति और अनावश्यक विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और अपनी वित्तीय जानकारी दूसरों के साथ साझा करने से बचें. स्वास्थ्य के लिए आंखों की देखभाल और पर्याप्त आराम आवश्यक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक मामले में किसी बड़े निर्णय को लेकर हो सकती है. इस समय कोई पारिवारिक मामला अनसुलझा रह सकता है. जिसके चलते किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते है. किसी सम्बन्धी के साथ विवादों से बचने के लिए शांत रहना बेहतर रहेगा. बच्चों की उपलब्धियों के लिए कर रहे जश्न को कुछ समय के लिए रोकना पड़ सकता है . जीवनसाथी की बातों पर प्रतिक्रिया देने शांत रहना पसंद करेंगे. 

व्यवसायिक/Professional:  व्यवसाय में सामने आ रहे किन्हीं दो अवसरों में से एक का चयन करना पड़ सकता है. कार्य क्षेत्र की राजनीति का हिस्सा न बने. वर्तमान नौकरी को लेकर मन में उलझन हो सकती है. किसी पुराने सहयोगी के साथ विवाद हो सकता है. इस स्थिति में  अपशब्दों का उपयोग न करें. सामने वाले की बातों पर कोई गलत प्रतिक्रिया न दें. 

स्वास्थ्य/Health: आंखों में रूखापन और बेचनी रह सकती है. इस समय आंखों से संबंधित व्यायाम करें. और ठंडे पानी के छींटें दें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी न दें.

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