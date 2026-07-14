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Virgo Tarot Card: कार्यक्षेत्र के विवाद बढ़ा सकते हैं चिंता, पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क

Virgo Tarot Card Horoscope 14 July: Five of wands की ऊर्जा जीवनसाथी पर शक को लेकर जीवन में अशांति, छवि बिगड़ने की आशंका तथा साझेदार के साथ महत्वपूर्ण बातों को साझा करने की सलाह लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card: कार्यक्षेत्र के विवाद बढ़ा सकते हैं चिंता, पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क
समझदारी आज हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं.

Virgo Tarot Card Horoscope 14 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: आज धैर्य, सकारात्मक सोच और समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में विवादों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें और किसी भी अनुबंध या आर्थिक निर्णय में पूरी सावधानी बरतें. रिश्तों में विश्वास और खुला संवाद बनाए रखने से गलतफहमियां दूर होंगी.

व्यक्तिगत/Personal: छोटी-छोटी बातों पर विवाद लोगों से दूरी कर सकता है. जीवन साथी के पुराने संबंधों को लेकर शक कर सकते हैं. इस समय उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं. परिवार में कुछ लोगों की नाराजगी आपके कार्यों को लेकर लापरवाह रहने की बात पर लेकर हो सकती है. जीवन में आगे बढ़ाने के लिए विचारों में सकारात्मक और कार्यों को लेकर सजकता आवश्यक है. इस बात को समझने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/Professional: कार्यक्षेत्र में कुछ सहयोगियों के साथ विवाद गंभीर रूप ले सकता है. इस स्थिति में उच्च अधिकारी विभाग परिवर्तन की बात कर सकते हैं. इस समय विभाग परिवर्तन की बात चिंता में डाल सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर सहयोगी के साथ विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे. व्यवसाय में साझेदारी के साथ संबंधों को लेकर सजग रहे.किसी नए अनुबंध पर सहमति से पूर्व साझेदार के साथ उसकी शर्तें और उससे होने वाले लाभ-हानि के बारे में चर्चा अवश्य करें. 

स्वास्थ्य/Health: तीखे और मसालेदार भोजन से थोड़ा परहेज करें. भोजन में मौसमी फलों और हरी सब्जियों को शामिल करे. पर्याप्त पानी पिए और अच्छी नींद लें.

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसे के लेनदेन को लेकर सावधान रहे.किसी को बड़ी धनराशि उधार ना दे. इस समय दिया गया पैसा समय पर वापस मिलने की  संभावना नहीं बन रही है.

रिश्ते/Relationship: परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी न करें. किसी की गलत बात पर नाराज होने की जगह उससे खुलकर बात करें.

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