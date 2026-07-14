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Sagittarius Tarot Card: वाहन खरीदने का सपना होगा पूरा, नए कार्यस्थल की तैयारी और खर्चों को लेकर बढ़ेगी तकरार

Sagittarius Tarot Card Horoscope 14 July: The Chariot की गतिमान ऊर्जा नए स्थान पर आकर व्यवस्था बनाने का प्रयास, उच्च अधिकारियों के साथ बहस बातचीत से दूर रहने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card: वाहन खरीदने का सपना होगा पूरा, नए कार्यस्थल की तैयारी और खर्चों को लेकर बढ़ेगी तकरार
सही निर्णय और ईमानदारी आज सफलता की नई राह खोल सकते हैं.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 14 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आज आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जा सकती है. करियर में सम्मान और नए अवसर मिलने के संकेत हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में ईमानदारी और संयम बनाए रखना जरूरी रहेगा. रिश्तों में खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने से निकटता और विश्वास दोनों बढ़ेंगे.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय नई कर या एक बढ़िया सी बाइक खरीदने का सपना पूरा होते नजर आ रहा है. पारिवारिक जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें. जो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हो. अपनी सोच समझ से सही और गलत का निर्णय ले. इस समय खुद को आत्मविश्वासी और ऊर्जावान महसूस करेंगे. कुछ मित्रों की गलत हरकत के चलते किसी अनजान व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है. इस समय उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional: सेना, पुलिस या सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ा सम्मान मिल सकता है. पुराने कार्यस्थल को छोड़कर नए कार्य स्थल पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ नए कार्यस्थल को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे. नए कार्य स्थल की व्यवस्था वास्तु अनुरूप होने से मन में शांति और सुकून महसूस कर सकते हैं.इस समय कुछ अधिकारियों के साथ खर्चों को लेकर अनबन हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: मांसपेशियों में जकड़न के कारण परेशानी हो सकती है. तेज सिर दर्द के चलते आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें.बुरे कामों से कमाया गया धन जीवन में अशांति ला सकता है. 

रिश्ते/Relationship: प्यार में पहले करने में संकोच न करें. ज्यादा संकोच सामने वाले से दूरी दे सकता है.

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