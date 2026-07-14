Gemini Tarot Card: पारिवारिक उथल-पुथल के बीच करियर पर रखें फोकस, विरोधियों से मिलेगी चुनौती

Gemini Tarot Card Horoscope 14 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आज पारिवारिक चुनौतियों के बीच धैर्य और अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए सहायक रहेगी. कार्यक्षेत्र में ध्यान भटकाने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, तभी नए अवसर आपके पक्ष में आएंगे. स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतते हुए रिश्तों में विनम्रता बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक जीवन में किसी बड़ी उथल-पुथल के चलते काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.बड़े बुजुर्ग लोगों की मदद से इन समस्याओं से बाहर निकालने की प्रयासों पर विचार कर सकते हैं. घर के रखरखाव से जुड़ी कुछ वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है. संतान की शिक्षा और उसकी संगत पर नजर बनाए हुए हैं. किसी पुराने मित्र के विवाह में शामिल हो सकते हैं.इस समय पारिवारिक जीवन में रिश्तो के बीच थोड़ी खटास नजर आ सकती है.

व्यवसायिक/Professional: राजनीति जाने की इच्छा के चलते कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. इस समय इस इच्छा के पूरे होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. इस बात के चलते कार्यों से मन भटक सकता है. किसी वरिष्ठ जन के समझाने पर कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज कराएंगे. सही समय पर किया गया कार्य जीवन में अच्छे अवसर ला सकता है. इस बात का विश्वास बनाए रखें. व्यवसाय में किसी विरोधी पक्ष के साथ महत्वपूर्ण डील को लेकर प्रतिस्पर्धा हो सकती है. दोनों पक्ष उस डील को अपनी तरफ करने के लिए कोशिश कर सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health: गले में बढ़ती खराश और बार-बार छींकों के आने से वायरल फीवर की आशंका हो सकती है.इस समय पर्याप्त आराम लें और सुपाच्य भोजन करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: मकान के रखरखाव और मरम्मत के लिए में कुछ अच्छी धनराशि खर्च होने की उम्मीद बन रही है. इस समय इस कार्य के आवश्यक होने से धन की व्यवस्था करेंगे.

रिश्ते/Relationship: मामा मामी के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं. पूर्व में किए गए किसी गलत कार्य के चलते मित्र से माफी मांग सकते हैं.