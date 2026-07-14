विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Tarot Card: सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का होगा बंटवारा

Capricorn Tarot Card Horoscope 14 July: Two of swords की ऊर्जा गलतफहमियों के कारण अच्छे अवसरों के दूर जाने की आशंका, कार्य क्षेत्र में किसी के भी साथ विवाद होने उसे खत्म करने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Tarot Card: सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का होगा बंटवारा
सकारात्मक सोच आज रिश्तों व करियर दोनों में नई ऊर्जा भरेंगे.

Capricorn Tarot Card Horoscope 14 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: आज सामाजिक सम्मान और पारिवारिक रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों और बदलावों को धैर्य के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यही आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. आर्थिक मामलों में दिखावे से बचें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखें.

व्यक्तिगत/Personal: कुछ नजदीकी लोगों से मुलाकात का अवसर प्राप्त हो सकता है. सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी  मान सम्मान में बढ़ोतरी कर सकती है. समाज सेवा से जुड़े संस्था में सक्रियता बनाए. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के प्रयास में सफलता प्राप्त हो सकती है. कुछ समय पूर्व तक रिश्तों में आ रही कड़वाहट अब दूर होती नजर आएगी. 

व्यवसायिक/Professional: नए अधिकारी के साथ पहली मुलाकात में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं. इन गलतफहमियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे. अभी तक जिस परियोजना के जिम्मेदारी अकेले आपके ऊपर थी. अब अधिकारी द्वारा उसमें कुछ नए लोगों को शामिल कर आपकी जिम्मेदारी को बांटा जा सकता है. इस बात से मन आहत हो सकता है. संभव है, कि आप उस परियोजना की पूरी जिम्मेदारी अन्य लोगों पर सौंप दें. 

स्वास्थ्य/Health: बढ़ती हुई गर्मी के कारण नाक से खून बहने की परेशानी हो सकती है. इस समस्या के समाधान में घरेलू उपचार से राहत मिल सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अपने किसी मित्र की आर्थिक मदद कर सकते है. दिखावे के चलते अनावश्यक खर्च परेशानी में डाल सकता है. 

रिश्ते/Relationship: बड़ी भाभी के परिवार के किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है. इस मांगलिक कार्य में जाने को लेकर उत्साहित हो सकते है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Capricorn Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com