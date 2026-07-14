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Cancer Tarot Card: ईर्ष्यालु लोगों से रहें सावधान, सोच-समझकर लिए फैसले दिलाएंगे सफलता

Cancer Tarot Card Horoscope 14 July : Seven of wands की ऊर्जा जीवन में अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास पर भरोसा बनाए रखने की आवश्यकता, गलत बात या गलत कार्य का समर्थन कर खुद को गलत साबित न करने की बात लेकर रख सकती है.

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Cancer Tarot Card: ईर्ष्यालु लोगों से रहें सावधान, सोच-समझकर लिए फैसले दिलाएंगे सफलता
सही सलाह अपनाएं और हर रिश्ते में सच का साथ निभाएं.

Cancer Tarot Card Horoscope 14 July 2026 Kark Tarot Card Rashifal: आज आत्मविश्वास और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में पूरी जानकारी के बाद ही निर्णय लें और अनुभवी लोगों की सलाह लेने से न हिचकें. आर्थिक मामलों में समझदारी और रिश्तों में सच्चाई का साथ आपको लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देगा.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय खुद पर भरोसा रखकर अपने कार्यों को पूरा करें. दूसरों की बात में आकर अपना नुकसान न कराए. करीबी संबंधियों में से कुछ लोग आपकी सफलता और समाज में अच्छी छवि से ईर्ष्या कर सकते हैं. ऐसे लोग जीवन में रुकावट उत्पन्न करने की मंशा लेकर आपके समक्ष आ सकते हैं. किसी पर अति विश्वास ना करें. यदि कोई मदद के लिए प्रस्ताव रख  रहा है ,तो उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार अवश्य करें. दूसरों पर कार्य पूरा करने  के लिए निर्भरता कम करें. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करने से पहले उससे संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं. अपने आसपास के सहयोगियों और वातावरण की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें. समय-समय पर अपने पुराने और नए कार्यों की समीक्षा भविष्य में कार्य  करते समय लाभदायक साबित होगी. गलतियों का  दोहराव ना करें. यदि किसी कार्य को पूरा करने में दुविधा या परेशानी अनुभव कर रहे हैं. तो उस कार्य को लेकर किसी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं. चुप रहना हमेशा अच्छा नहीं होता, इस बात को समझने का प्रयास करें. सामने वाले से  उसकी सीमा में रहकर उचित व्यवहार करने की बात कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: किसी चेहरे में कीड़े के काटने की वजह से चेहरे पर सूजन आ सकती है.इस समय घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक से परामर्श लेना बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: बच्चों में बचत की आदत विकसित करेंगे.पूर्व में लिए गए कर्ज को चुका सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: किसी भी रिश्ते को बचाए रखने के लिए गलत बात का समर्थन न करें .इससे आप भी उस गलती के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.

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