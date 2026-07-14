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Aquarius Tarot Card: आत्मसुधार से मिलेगी सफलता, पुराने उधार लौटने के बनेंगे योग

Aquarius Tarot Card Horoscope 14 July: Temperance की ऊर्जा जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा, व्यक्तित्व एवं व्यवहार में निखार लाकर लोगों को प्रभावित करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: आत्मसुधार से मिलेगी सफलता, पुराने उधार लौटने के बनेंगे योग
खुला संवाद और धैर्य आज आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएंगे.

Aquarius Tarot Card Horoscope 14 July 20260 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज आत्मसुधार और सकारात्मक सोच आपके व्यक्तित्व को नई दिशा दे सकती है. कार्यक्षेत्र में पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें और विवादों की बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा, जबकि रिश्तों में धैर्य और समझदारी से संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: जीवन में मान सम्मान को महत्व देंगे.पारिवारिक और सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को कर सकते हैं. जिसमें आपका योगदान काफी सराहनीय हो सकता है. अपने व्यक्तित्व और विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास सफल होता नजर आएगा. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों में मधुरता लाएं. पूर्व में आई कड़वाहट को दूर करें. 

व्यवसायिक/Professional: कार्यों में आ रही रूकावटों समझने के लिए पुराने कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं, संभव है, कि कुछ कार्यों में गलतियां नजर आए. इस समय दूसरों की गलतियों का बखान ना करे.क्षेत्र में आ रही कमियों या गलतियों को समझें और उनका सही उपचार करें. बात-बात में लोगों के साथ विवाद ना करें. यदि  छोटी-मोटी बातें मन को व्याकुल कर रही हैं तो उस बात को सामने वाले के समक्ष  रख सकते हैं. इससे आपस की गलतफहमियों को दूर करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: पाचन तंत्र पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ती नजर आ सकती है इस समय खानपान का विशेष परहेज रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती नजर आएगी. पूर्व में दिए गए उधार के वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है. 

रिश्ते/Relationship: पुरानी सहेलियों से लंबे समय बाद मुलाकात रोमांचित कर देगी. इस समय पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल हो सकती है.

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