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Taurus Tarot Card Rashifal: जिद करना पड़ सकता है भारी, धैर्य से लेना होगा काम

Taurus Tarot Card Horoscope 14 August: Seven of pentacles की ऊर्जा कम मुनाफे से असंतुष्ट होने की स्थिति, धैर्य और संयम बनाकर कार्यों को पूरा करने का प्रयास और अच्छे अवसरों या मौकों की प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: जिद करना पड़ सकता है भारी, धैर्य से लेना होगा काम
वृषभ राशि का राशिफल
NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 14 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: युवा मौज मस्ती में जरूरत से ज्यादा समय न बिताए. व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखें. किसी बात को लेकर जिद करना नुकसानदायक हो सकता है. इस समय मेहनत का उचित परिणाम न मिलने से थोड़े निराश हो सकते है. धैर्य बनाए रखें. समय के अनुकूल होते ही सब कुछ बेहतर हो जाएगा. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में अपने प्रोडक्ट या काम की क्वालिटी बेहतर रखने से मुनाफा बढ़ सकता है. इस समय मेहनत के अनुरूप प्रतिफल ना मिलने से असंतुष्ट हो सकते हैं. अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें. साझेदारी में किए गए व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. किसी बात को लेकर सहयोगी की सलाह काम आ सकती है. नौकरी में विभाग परिवर्तन की संभावना बन सकती है. समझदारी से आगे बढ़ाना अच्छी सफलता और लाभदायक स्थिति लेकर आएगा. 

स्वास्थ्य/Health:

इस समय नसों में खिंचाव और दर्द हो सकता है.हल्के फुल्के व्यायाम करते रहे. दर्द ज्यादा बढ़ने पर लापरवाही न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

साझेदारी में व्यवसाय करते समय पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए. खरीदारी या बिक्री के पक्के बिल संभाल कर रखें. 

रिश्ते/Relationship:

घर की बातों को बाहर न जाने दे.पति-पत्नी के बीच मतभेद हो सकता है.

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