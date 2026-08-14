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Libra Tarot Card Rashifal: जमीन जायदाद से जुड़ी परेशानियां होंगी दूर, निवेश से जुड़े काम में बरते सावधानी

Libra Tarot Card Horoscope 14 August:- Four of pentacles की ऊर्जा धन कमाने के अच्छे अवसर की प्राप्ति, व्यवसाय में गलत अनुबंध पर सहमति होने से परेशान होने को स्थिति और जरूरी कागजों और रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: जमीन जायदाद से जुड़ी परेशानियां होंगी दूर, निवेश से जुड़े काम में बरते सावधानी
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Libra Tarot Card Horoscope 14 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: परिवार में महत्वपूर्ण मुद्दों में बातचीत के दौरान योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है. परिवार की महिलाओं की सुविधा के लिए कुछ आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे जा सकते हैं. यदि जमीन जायदाद से संबंधित कुछ परेशानियां चली आ रही है , तो उसमें आप सुधार आता नजर आएगा. बच्चों की गतिविधियों और व्यवहार को नजरअंदाज ना करें. बैंक या निवेश से जुड़े कार्यों को करते समय सावधानी रखें. किसी नुकसान की संभावना बन रही है.अपने व्यवहार में मर्यादा बनाए रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

इस समय कार्य की अधिकता के चलते काफी व्यस्त हो सकते हैं. नए लोगों से मिलते समय अपने व्यवहार पर भाषा पर नियंत्रण रखें. व्यवसाय में किसी गलत अनुबंध पर सहमति होने से परेशानी अनुभव हो सकती है. किसी अच्छे सलाहकार मिलकर इस परेशानी का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे. अपने जरूरी कागजों और रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखें. पारिवारिक व्यवस्था के चलते किसी व्यवसाय की यात्रा को स्थगित करना पड़ सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:

लंबे समय तक बैठकर कार्य करने के कारण कमर में काफी दर्द हो सकता है. अपने स्थान से उठकर स्ट्रेचिंग करते रहे.साथ ही खान-पान में पौष्टिक पदार्थों को शामिल करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

ज्यादा धन कमाने के लालच में गलत योजना में निवेश न करें.जुए और सट्टेबाजी से दूर रहें. 

रिश्ते/Relationship:

पति-पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद को परिजनों के सामने न लाएं. अपने मतभेद बीच में ही सुलझाने का प्रयास करें.

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