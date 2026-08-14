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Gemini Tarot Card Rashifal: काम में धीरे-धीरे होगा सुधार, काम शुरू करने का मिलेगा नया मौका

Gemini Tarot Card Horoscope 14 August: Knight of Pentacles की ऊर्जा मेहनत का प्रतिफल आसानी से प्राप्त करने में परेशानी, निर्णय लेने में भावुकता की जगह व्यवहारिकता का उपयोग और जमीन या मकान का लोन लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने की बात लेकर आ सकती है.

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Gemini Tarot Card Rashifal: काम में धीरे-धीरे होगा सुधार, काम शुरू करने का मिलेगा नया मौका
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
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Gemini Tarot Card Horoscope 14 August 2026  Mithun Tarot Card Rashifal : अपनी योजनाओं पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा. रुके हुए पारिवारिक कार्य पूरे करने के लिए समय अनुकूल है. किसी करीबी मित्र के साथ किसी कार्य को लेकर महत्वपूर्ण बातें हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल है. मेहनत का अच्छा प्रतिफल आसानी से प्राप्त नहीं होगा. जमीन या मकान के लिए लोन लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति को सलाह ले सकते है. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में चल रही परेशानियों से बाहर आ सकता है. हालात में धीरे-धीरे सुधार आता नजर आएगा. इस समय काम की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है. नौकरी में बदलाव के अवसर प्राप्त हो सकते है. इस स्थिति को हल्के में न लेकर गंभीरता से लेना चाहिए. इस समय कुछ निर्णय लेने पड़ सकते है. व्यवहार में भावुकता की जगह व्यवहारिकता लाइए. कोई आपको भावुकता का फायदा उठा सकता है. थोड़ा सावधान रहें. 

स्वास्थ्य/Health:

मौसम के अनुरूप दिनचर्या और खानपान को व्यवस्थित करें. पेट से जुड़ी समस्या का सामना कर सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक स्थिति को लेकर समय प्रतिकूल है. दिखावे के कारण खर्च बढ़ सकता है. 

रिश्ते/Relationship:

पारिवारिक मामलों में सभी की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे. पुराना कोई विवाद सुलझ सकता है.

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