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Capricorn Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी बुजुर्ग तबीयत को लेकर परेशान, बढ़ सकता है तनाव

Capricorn Tarot Card Horoscope 14 August: Nine of swords की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को बढ़ा चढ़कर ना प्रस्तुत करने का सुझाव, वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश और व्यर्थ की बातों में जाकर लोगों से विवाद न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी बुजुर्ग तबीयत को लेकर परेशान, बढ़ सकता है तनाव
मकर राशि का राशिफल
NDTV

Capricorn Tarot Card Horoscope 14 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: छोटी-छोटी बातों को बाहर चढ़कर प्रस्तुत न करें. जरूरत से ज्यादा तनाव की स्थिति मानसिक शांति को खराब कर सकती है.इस समय आवश्यक चीजों पर विचार कर सकते हैं. परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत को लेकर परेशान होंगे. अपने विचारों में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें. नकारात्मक विचारों के चलते कार्यों में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है. किसी की बातों में आकर गलत निर्णय न ले. यदि कोई कार्य या योजना आपके अनुकूल नहीं बन रही है.तो अभी उसे टाला जा सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के कूटनीति पूर्ण व्यवहार के कारण आपकी नौकरी जाते-जाते बच सकते हैं. इस स्थिति में सामने वाले व्यक्ति से संभलकर रहना जरूरी है. अपने रिश्ते उच्च अधिकारियों से बेहतर बनाएं. अपना पूरा ध्यान कार्यों को पूरा करने में लगा सकते हैं. भविष्य में होने वाली किसी स्थिति या बात को लेकर अभी से चिंतित ना हो. इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.वर्तमान स्थितियों को बेहतर करने का प्रयास करें.अतीत की बातें या भविष्य के में आने वाली बातें आपके वर्तमान को बिगाड़ सकती हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

ज्यादा मसालेदार या जंक फूड पेट दर्द का कारण हो सकता है. इस समय खान-पान में नियंत्रण, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा. 


आर्थिक स्थिति/ Finance:

किसी को दिया हुआ पैसा समय पर न मिलने से चिंता बढ़ सकती है. इस समय तनाव की जगह पर विचार करें. 

रिश्ते/ Relationship:

पुरानी बातों को लेकर जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती हैं.इन बातों से बाहर निकाल कर जीवन में सुख और शांति लाने का प्रयास करें.

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