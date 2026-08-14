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Cancer Tarot Card Rashifal: जोखिम लेना पड़ सकता है भारी , मन लगाकर करना होगा काम

Cancer Tarot Card Horoscope 14 August: Seven of swords ki ऊर्जा मन में नकारात्मक बातों ओर कार्यों से दूरी, व्यवसाय मै मेहनत के अच्छे प्रतिफल और तनावपूर्ण स्थिति में अपनी गलती की क्षमा की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: जोखिम लेना पड़ सकता है भारी , मन लगाकर करना होगा काम
कर्क राशि का टैरो राशिफल
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Cancer Tarot Card Horoscope 14 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: निजी समस्याओं के  कारण मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं. खुद को व्यस्त रखना इस नकारात्मकता से दूर रखेगा. व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी तरह के जोखिम से लेने से दूर रहे. अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें. दिनचर्या और कार्य करने के तरीके को व्यवस्थित करें. अव्यवस्था कार्य में रुकावट उत्पन्न कर सकती है. राजनीतिक और सामाजिक संपर्क बढ़ सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: 

व्यवसाय में मेहनत से किए गए कार्य के अच्छे प्रतिफल मिलेंगे. नए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं. सामने वाले की अच्छी प्रतिष्ठा और राजनीतिक संपर्क का फायदा उठा सकते हैं. कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ किसी बात को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. इस समय अपनी गलती की क्षमा मांग लेना किसी अप्रिय स्थिति से बचा सकती है. इन लोगों से दूरी बनाकर रखें. हिसाब किताब के मामलों में पक्के बिलों को संभाल कर रखें.

स्वास्थ्य/Health:

लंबे समय से कोहनी और हाथ में दर्द को नजर अंदाज करना अब बड़ी परेशानी में डाल सकता है. जिसके चलते मांसपेशियों संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

पिता से व्यवसाय में आर्थिक मदद मिल सकती है. पैतृक संपत्ति से हिस्सा प्राप्त होने की बात सामने आ सकती है.

रिश्ते/Relationship:

अपने मौसेरे और चचेरे भाइयों के साथ घूमने जाने की तैयारी कर सकते हैं.. आपस में गलतफहमी को कम करने के लिए अच्छा तरीका रहेगा.

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