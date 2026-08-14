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Aries Tarot Card Rashifal: गुस्से पर करना होगा काबू , सुख और शांति से बढ़ना होगा आगे

Aries Tarot Card Horoscope 14 August: Temperance की ऊर्जा कार्यक्षेत्र में लापरवाही से नुकसान, जरूरी जानकारियों को लेकर गोपनीयता और जोखिम वाले कार्यों से बचाव की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: गुस्से पर करना होगा काबू , सुख और शांति से बढ़ना होगा आगे
मेष राशि का टैरो राशिफल
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Aries Tarot Card Horoscope 14 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी. भावनाओं में बहने की वजह अपनी समझ और क्षमता का इस्तेमाल कार्यों को पूरा करें. कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात जीवन में आगे बढ़ाने के अच्छे अवसर दे सकती है इस समय जोखिम वाले कार्यों से बचे. गुस्से पर नियंत्रण रखें. बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें. अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बढ़ाएंगे. 

व्यवसायिक/ Professional:

यदि किसी नए कार्य की योजना है. तो पहले अच्छे से सोच ले. साझेदारी के व्यवसाय में किसी प्रोजेक्ट को लेकर हुई गड़बड़ियां के चलते साझेदार के साथ विवाद हो सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी जरूरी फाइल के खोने से परेशानी हो सकती है. जिसके चलते सभी फाइलों और कागजों को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं. किसी नई परियोजना की जानकारी को अभी गोपनीय रखा जा सकता है. पुराने लोगों के साथ में मेल मुलाकात करते रहे. जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अच्छा लाभ प्राप्त होगा. 

स्वास्थ्य/Health:

गले में संक्रमण, खांसी या जुकाम की परेशानी हो सकती है. घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक से परामर्श ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

शेयर मार्केट में बिना जानकारी के निवेश न करें. छोटी-छोटी बचत करें. 

रिश्ते/Relationship:

वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है. क्रोध करने की जगह शांत रहकर समस्या को सुलझाने का प्रयास करें.

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