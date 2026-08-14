Aquarius Tarot Card Rashifal: पड़ोसी से विवाद बढ़ेगा, संपत्ति का मामला पहुंच सकता है कोर्ट तक

Aquarius Tarot Card Horoscope 14 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: किसी विवादित संपत्ति को लेकर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं. दोनों का इस संपत्ति पर अधिकार जमाने के कारण मामला न्यायालय तक जा सकता है. परिवार के लोगों के साथ संतान की उपलब्धि का जश्न मना सकते हैं. किसी पुराने मित्र की आर्थिक मदद उसके व्यवसाय को पुनः खड़ा करने में करेंगे. जीवनसाथी की रुचियों को व्यवसाय में बदलने पर विचार कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए विरोधियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति बन सकती है. किसी बड़े प्रोजेक्ट पर दोनों के आमने-सामने आने की स्थिति बनती नजर आ रही हैं. इस स्थिति में गलत साधनों द्वारा अवसर प्राप्त करने का प्रयास न करें अन्यथा नुकसान के साथ सम्मान की हानि भी होने की संभावना बन रही है कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें. महिला सहयोगियों के मान सम्मान का ध्यान रखें. किसी के भी साथ बातचीत में अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें.

स्वास्थ्य/Health:

खांसी जुकाम के चलते परेशानी महसूस कर सकते हैं. घरेलू उपचार कर इस समस्या को ठीक करने का प्रयास करेंगे.

आर्थिक स्थिति/Finance:

पूर्ण किए गए धन निवेश से अच्छा प्रतिफल प्राप्त न होने की स्थिति हो सकती है. शेयर्स खरीदने पर विचार करेंगे.

रिश्ते/Relationship:

परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. समय-समय पर सभी की स्वास्थ्य जांच करवाते रहे.