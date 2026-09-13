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Virgo Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में नई योजना लागू करने के लिए समय प्रतिकूल, किसी सहयोगी की सलाह से मदद

Virgo Tarot Card Horoscope 13 September: Two of pentacles की ऊर्जा जीवन में संतुलन बनाए रखने के प्रयास में सफलता, व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद करने से बचाव और मन मुताबिक कार्य से अच्छे लाभ प्राप्ति के अवसर की बात में कर सकती है.

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Virgo Tarot Card Rashifal: व्यवसाय में नई योजना लागू करने के लिए समय प्रतिकूल, किसी सहयोगी की सलाह से मदद
कन्या राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: परिवार के साथ कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे.आपके आकर्षक व्यक्तित्व का सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है. दोस्तों के साथ समय बर्बाद ना करें. यदि संपत्ति या वाहन को खरीदने की योजना बन रही है. तो उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करें. कुछ नए लोगों से लाभदायक संपर्क बना सकते हैं. इसका फायदा किसी नए व्यवसाय को बढ़ाने में मिल सकता है . विचारों में सकारात्मक लाएं. और कार्यों को समय पर पूरा कर परेशानियों से दूर रहे. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में किसी नई योजना को लागू करने के लिए सभी अनुकूल नहीं है. थोड़ा समय ठहरना बेहतर रहेगा. कला, फैशन और मनोरंजन के कारोबार से जुड़े लोगों के कार्यों को सराहना प्राप्त हो सकती है. साथ ही उन लोगों को मन मुताबिक लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कार्य स्थल पर कार्यों को पूरा करने में हो रही परेशानी के लिए थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी सहयोगी की सलाह आपके लिए मददगार साबित होगी. 


स्वास्थ्य/Health:

घर के किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं. डायबिटीज के चलते खानपान का नियमित परहेज करें. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

  संपत्ति खरीदने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ सकती है. व्यवसाय में मन मुताबिक लाभ मिल सकता है. 

रिश्ते/Relationship:

भाई बहनों के  साथ संबंध बेहतर रखें. परिवार में किसी आयोजन को लेकर तैयारी हो सकती है.

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