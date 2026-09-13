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Taurus Tarot Card Rashifal: भ्रम और गलतफहमियों से बचें, फैसलों में स्पष्टता रखना होगा जरूरी

Taurus Tarot Card Horoscope 13 September: Seven of Cups की दुविधापूर्ण ऊर्जा भ्रम से बचने, आर्थिक फैसलों में सावधानी रखने और बिना पूरी जानकारी के किसी बात को फैलाने से बचने का संकेत देती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: भ्रम और गलतफहमियों से बचें, फैसलों में स्पष्टता रखना होगा जरूरी
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Vrishabh  Tarot Card Rashifal: परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर भ्रमित हो सकते हैं.किसी बात उतनी बात इतनी स्पष्ट नहीं है, जितनी समझ आ रही है. इस बात को लेकर दुविधा हो सकती है. अधूरी जानकारी के कारण गलतफहमियां हो सकती हैं. कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं. जिसके चलते परिवार में तनाव बढ़ जाए. बातों को परिजनों से छुपाना परेशानी ला सकता है साथ ही सबका भरोसा कम होने की स्थिति भी बन सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

लेखन, फिल्म और मनोविज्ञान से जुड़े लोगों के कल्पनाशील विचारों को नए अवसर मिल सकते हैं. कार्य स्थल पर किसी बात को पूरी तरह से स्पष्ट समझे बिना उसका प्रचार प्रसार ना करें. किसी के बारे में अफवाहें भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं. इस बात से बाहर निकले. पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें. यदि कोई अवसर काफी लुभावना और लाभदायक नजर आ रहा है. तो लालच में पड़कर गलत कदम ना उठाएं. उससे संबंधित सभी जानकारियां और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े और समझे. 


स्वास्थ्य/Health:

झोलाछाप डॉक्टरों के पास इलाज के लिए ना जाएं. समस्या होने पर सही चिकित्सक से परामर्श लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक योजनाओं को लेकर भ्रमित ना हो.किसी तरह का संदेह होने पर, पहले संदेह को दूर करने का प्रयास करें. 

रिश्ते/Relationship:

किसी व्यक्ति का मधुर स्वभाव गलत संकेत दे सकता है. सामने वाले की भावनाओं को समझ कर ही उससे बातचीत करें.

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