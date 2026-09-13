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Scorpio Tarot Card Rashifal: परिवार में उत्साह का वातावरण, नए-पुराने संपर्कों से मिलेंगे सुखद समाचार

Scorpio Tarot Card Horoscope 13 September: The Moon की ऊर्जा व्यवसाय में आर्थिक मामलों को लेकर लापरवाही से बचने का प्रयास, संतान की तरफ से सुख समाचार प्राप्ति से राहत और किसी भी जानकारी को ग्रुप में बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: परिवार में उत्साह का वातावरण, नए-पुराने संपर्कों से मिलेंगे सुखद समाचार
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Vrishchik Tarot Card Rashifal: इस समय नए-पुराने कार्यों को पूरा करने में सभी का सहयोग लें. परिवार के सभी सदस्य अपनीअपनी क्षमता के अनुसार कार्यों को पूरा कर सकते हैं. इस समय सभी के सहयोग से वातावरण में उत्साह बना रहेगा. सभी लोग थकान भूल कर पूरी लगन से अपना कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे. संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. प्रिय से विवाह की बात परिजनों  के समक्ष रख सकते हैं. 

व्यावसायिक/Professional:

व्यावसायिक मामलों में ठगी का शिकार हो सकते हैं. किसी व्यक्ति पर विश्वास के चलते आर्थिक नुकसान हो सकता है. व्यवसाय से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी की गोपनीयता भंग हो सकती है .समय और परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करें अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण कर अधूरी योजनाओं को पूरा करें. किसी आर्थिक सलाहकार की सलाह से चिंतित हो सकते हैं. नए-पुराने संपर्कों के माध्यम से सुखद समाचार मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health:

अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें.किसी छोटी स्वास्थ्य समस्या के होने पर आयुर्वेदिक चीजों का सेवन कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें. धन कमाने के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

अपने साथी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं. बिना किसी आलोचना की उसकी बात सुनने का प्रयास करें

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