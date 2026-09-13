Sagittarius Tarot Card Rashifal: कार्यों को पूरा करने का करें प्रयास, भावनाओं पर नियंत्रण जरुरी

Sagittarius Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करते समय भावनाओं पर नियंत्रण रखें. आर्थिक फैसले भावनाओं से प्रभावित न होने दे. इस समय परिवार के सदस्यों के साथ तनाव को कम करने का प्रयास करें. परिवार के बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. स्वयं के लिए समय निकले. जीवनसाथी के साथ ऐसी छोटी सी यात्रा पर जा सकते हैं. सामने वाले के व्यवहार में आ रही कड़वाहट को दूर करने का प्रयास करेंगे.

व्यवसायिक/ Professional:

किसी बड़े मुद्दे को लेकर कार्यस्थल का वातावरण राजनीति पूर्ण हो सकता है. इस समय अपने स्वभाव में दृढ़ता लाकर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. जरूरत पड़ने पर कूटनीतिक व्यवहार कर सकते हैं. किसी सहयोगी कि गलत मंशा के चलते कुछ अच्छे अवसर हाथ से निकाल सकते हैं. इस समय सामने वाले की बातों पर ध्यान न देकर, अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों को बड़ा चढ़कर प्रस्तुत करने की करने वाले लोगों से बचकर रहे. अपने कार्यों को पूरा करते समय किसी की दखलअंदाजी न होने दे.

स्वास्थ्य/Health:

तेज धारदार वस्तु से कार्य करते समय चोट लगने की स्थिति बन सकती है. इस समय पूरा ध्यान कार्य पर लगाए. जिससे असावधानी के चलते चोट लगने से बचा जा सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

अपनी आय और व्यय की स्थिति को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत न करें. सामने वाला लालच देकर गलत कार्य करवा सकता है.

रिश्ते/Relationship:

परिवार के सभी सदस्यों का साथ और सहयोग किसी मनोरंजन यात्रा को सफल बना सकता है.