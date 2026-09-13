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Libra Tarot Card Rashifal: निजी कार्यों को पूरा करने का दबाव, धन निवेश के लिए समय अनुकूल

Libra Tarot Card Horoscope 13 September: The Chariot की गतिमान ऊर्जा व्यवसाय विस्तार के लिए अलग-अलग स्थानों की यात्रा पर विचार, गलत लोगों और गलत संगति से दूर रखना की आवश्यकता और रुपए-पैसों के मामले में किसी पर भरोसा न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: निजी कार्यों को पूरा करने का दबाव, धन निवेश के लिए समय अनुकूल
तुला राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Tula Tarot Card Rashifal: अटके हुए निजी कार्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा. अचानक से कहीं जाने की योजना बन सकती है. किसी करीबी के साथ बहस हो सकती है. प्रतिक्रिया न देकर बात को संभालने का प्रयास करें. पारिवारिक मामलों में सभी की राय पर ध्यान दें. किसी की बात को अनसुना करना नाराजगी की वजह बन सकती है. सामने वाले की बात को स्पष्ट रूप से सुनने का प्रयास करें. गलत कार्यों का समर्थन न करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय विस्तार के चलते अलग-अलग स्थानों की यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें. कार्यस्थल पर अधिकारी द्वारा लागू किए गए नियमों और बदलावों को लेकर कर्मचारियों में उथल-पुथल हो सकती है. इस समय कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें. लालच के चलते कोई व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है. जो आपके व्यवसाय को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है. गलत कार्य या संगति से दूर रहे. 

स्वास्थ्य/Health:

सिरदर्द या माइग्रेन को नजरअंदाज ना करें. आंखों में हो रही परेशानी भी सिर दर्द की वजह हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

रुपए-पैसों के मामले में किसी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है. धन निवेश के लिए समय अनुकूल है.

रिश्ते/Relationship:

कुछ करीबी संबंधियों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. सभी के साथ  माहौल में उत्साह बना रहे हैं.

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