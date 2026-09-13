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Leo Tarot Card Rashifal: अकेले जिम्मेदारियां को उठाने से परेशानी, सही समय पर सही निर्णय लेने से लाभ

Leo Tarot Card Horoscope 13 September: Four of cups की ऊर्जा सही समय पर सही निर्णय न लेने से लाभदायक मौकों से दूरी, बादलों की कमी के चलते कार्य की सफलता प्रभावित और नई नौकरी में आशानुकूल परिणाम न मिलने से निराशा की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: अकेले जिम्मेदारियां को उठाने से परेशानी, सही समय पर सही निर्णय लेने से लाभ
सिंह राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Singh Tarot Card Rashifal: ऐसा महसूस हो सकता है, कि सभी जिम्मेदारियां को अकेला उठाना पड़ रही है. यह परिस्थित अस्थाई है. इसलिए मदद मांगने में संकोच न करें. घर में अचानक से मेहमानों के आगमन से खर्च बढ़ सकते हैं. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पारिवारिक मामलों को सुलझाने में मदद ले सकते हैं. छोटी-छोटी बचत महत्वपूर्ण साबित होगी. समय पर सही निर्णय लेने का प्रयास करें. ज्यादा सोच विचार निर्णय की गंभीरता को कम कर सकते हैं. साथ ही अच्छे लाभदायक अवसर भी हाथ से जा सकते है. 


व्यवसायिक/ Professional:

नौकरी में संसाधनों की कमी के चलते कार्यों में रुकावट आ सकती है. तकनीकी खराबी के कारण कुछ मशीनों में परेशानी हो सकती है. नई नौकरी को खोज रहे लोगों को आशानुकूल परिणाम न प्राप्त होने से निराश हो सकती है. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखें. किसी पुराने संपर्क से उम्मीद प्राप्त हो सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी योजना को लेकर ज्यादा सोच विचार योजना को खराब कर सकता है. सही समय पर सही निर्णय ले लाभदायक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health:

अनियमित दिनचर्या के चलते कमजोरी और चक्कर आते महसूस हो सकते हैं. पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

छोटी बचत से लाभ हो सकता है. जीवनसाथी की फिजूलखर्ची के चलते बजट बिगड़ सकता है.  

रिश्ते/Relationship:

साथी की व्यस्तता के चलते जीवनसाथी को  पर्याप्त समय ना दे पाने के कारण नाराज हो सकते हैं.

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