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Gemini Tarot Card Rashifal: पैसों की उलझन बढ़ाएगी चिंता, रिश्तों में मिल सकता है सुकून

Gemini Tarot Card Horoscope 13 September: Five of pentacles की ऊर्जा आर्थिक नुकसान की स्थिति, परिवार में किसी को बीमारी से बढ़ते खर्चे और अनैतिक साधनों या संसाधनों से कार्य पूरा न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Gemini Tarot Card Rashifal: पैसों की उलझन बढ़ाएगी चिंता, रिश्तों में मिल सकता है सुकून
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आर्थिक मामलों में छिपा खर्च सामने आने से बजट बिगड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ आर्थिक तंगी को लेकर अनबन हो सकती है. परिवार में किसी के स्वास्थ्य के अचानक खराब होने से काफी धन खर्च होने की स्थिति बन सकती है.संतान के साथ किसी बात को लेकर विचारों में मतभेद होने से चिंतित हो सकते हैं. संतान का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान ना होने से  परेशान होंगे.परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं. अचानक से करीबी संबंधी के उधार मांगने से दुविधा हो सकती है. इस समय पैसों के मामले में सावधानी और सजगता रखें. अपनी क्षमता से अधिक किसी की मदद न करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

किसी सहयोगी के जलन के चलते किसी कार्य में हुई कमियों का आरोप लग सकता है. इस स्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में  कर्मचारियों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास न करें. सभी गतिविधियों के दौरान अपनी उपस्थिति बनाए रखें. अनैतिक साधनों या संसाधनों का उपयोग कार्य को पूरा करने में न करें. गैर जरूरी लोगों या बातों को लेकर तनाव न लें. व्यवसाय  में साझेदार और कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान दें. लापरवाही न करें. 

स्वास्थ्य/Health:

कान में कुछ समय से हो रहे दर्द के चलते चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं. तेज ध्वनि और इयर प्लग के उपयोग से कान में परेशानी हो सकती है. 


आर्थिक स्थिति/ Finance:

पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. बिना लिखा पढ़ी के किसी को उधार ना दे. 

रिश्ते/Relationship:

किसी सदस्य के विवाह की तैयारियां उत्साह का वातावरण बनाए रखें. साथी से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है.

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