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Capricorn Tarot Card Rashifal: संपत्ति के मामले में रखें सावधानी, अधूरे कार्यों में आएगी गति

Capricorn Tarot Card Horoscope 13 September: Nine of swords की ऊर्जा पारिवारिक संपत्ति के मामलों में सावधानी और बाहरी हस्तक्षेप से दूरी, किसी कर्मचारी की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सजग और किसी पुरानी बात को लेकर परिवार की किसी सदस्य की नाराजगी की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card Rashifal: संपत्ति के मामले में रखें सावधानी, अधूरे कार्यों में आएगी गति
मकर राशि का टैरो राशिफल
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Capricorn Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Makar Tarot Card Rashifal: कुछ छोटी-छोटी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती नजर आएंगी. किसी पुरानी बात को लेकर परिवार के किसी सदस्य की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है. पुराने कार्यों को पूरा करें. पारिवारिक संपत्ति के मामले में सावधानी रखें. व्यक्ति की मंशा संपत्ति को हड़पने की हो सकती है. संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और कागजों को संभाल कर रखें. किसी अजनबी व्यक्ति पर विश्वास कर अपनी पारिवारिक बातें साझा ना करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी से अधूरे कार्यों में गति आ सकती है. साझेदार के साथ आर्थिक स्थिति पर बातचीत हो सकती है. किसी कर्मचारी की संदिग्ध गतिविधियों के चलते उसे महत्वपूर्ण परियोजना से दूर रखेंगे. इस समय उसकी सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के तनाव से दूर रहें. जिन बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है उन पर खास तवज्जो ना दे. 

स्वास्थ्य/Health:

कंधों में खिंचाव और जकड़न होने पर विश्राम लें.अति भावनात्मक बातों से बचे. पौष्टिक भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक मामलों में देर और लापरवाही ना करें. किसी कानून में समस्या के चलते काफी धन खर्च हो सकता है. 

रिश्ते/Relationship:

किसी कार्य को पूरा करने के लिए जीवनसाथी की सहायता ले सकते हैं. सामने वाले के सहयोग के लिए उसका आभार व्यक्त करेंगे.

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