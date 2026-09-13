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Cancer Tarot Card Rashifal: गुस्से पर रखें काबू, निवेश और करियर में बन सकते हैं नए रास्ते

Cancer Tarot Card Horoscope 13 September: The Hanged Man की ऊर्जा जीवन में बदलाव के साथ स्थिरता,कामकाजी महिलाओं को व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन में तालमेल बैठाने में परेशानी और निवेश करने के लिए समय अनुकूल होने की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: गुस्से पर रखें काबू, निवेश और करियर में बन सकते हैं नए रास्ते
कर्क राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: अपने गुस्सैल स्वभाव पर नियंत्रण रखें. संतान की प्रगति से खुश होंगे. निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. खर्चों पर नियंत्रण रखें. व्यर्थ की गतिविधियों और संगति से दूर रहें. बच्चों की गतिविधियों को अनदेखा न करें. कामकाजी महिलाओं को थोड़ी परेशानी व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन में तालमेल बैठाने में हो सकती है. इस समय किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसायिक कार्यप्रणाली में कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा. मुश्किल समय में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगी. मदद लेने या देने में संकोच न करें. कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियों से तनाव हो सकता है. कुछ नए बदलाव लाकर व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करें. नौकरी में चल रही उथल-पुथल खत्म हो सकती है. इस समय स्थिरता आती नज़र आएगी. अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा.  पुराने कार्यों में गति आ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

दाँत में दर्द के बढ़ने से सिरदर्द बढ़ सकता है. इस समय छोटी सी शल्य चिकित्सा की बात चिकित्सक कर सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

खर्चों पर नियंत्रण रखें. ऑनलाइन खरीदारी में ज्यादा बचत के लालच में ना आयें. 

रिश्ते/Relationship:

घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सहयोग दे. बच्चों के साथ समय बिताए.

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