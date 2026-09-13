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Aries Tarot Card Rashifal: सामाजिक गतिविधियों में बढ़ेगा प्रभाव, रिश्तों में संतुलन रखना होगा जरूरी

Aries Tarot Card Horoscope 13 September:- The Hermit की ऊर्जा बिना रुकावट के कार्यों के पूरा न होने से तनाव, निजी कार्यों के टालने से जीवनसाथी से अनबन और कार्य क्षेत्र में अफवाहों के पर ज्यादा ध्यान न देने की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: सामाजिक गतिविधियों में बढ़ेगा प्रभाव, रिश्तों में संतुलन रखना होगा जरूरी
मेष राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal:राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे. इस समय कोई खास मुकाम हासिल कर सकते है. घर के रखरखाव और बदलाव से जुड़े कार्यों पर परिजनों को राय ले सकते है. निजी कार्यों को टालते रहने के कारण जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. बड़े बुजुर्ग लोगों की सलाह को अनदेखा न करें. परिवार को व्यवस्थित करने के लिए महिलाओं के साथ सहयोग कर सकते है. 

व्यवसायिक/ Professional:

बिना किसी रूकावट के कार्य पूरे नहीं होंगे. इसलिए धैर्य बनाए रखें. कार्य स्थल पर व्यर्थ की बातों की परवाह न करें. नौकरी बदलने के लिए किया जा रहे प्रयासों में कुछ उम्मीद नजर आ सकती है. अपने हित के लिए कुछ योजनाओं को टाल सकते हैं. विद्यार्थी और युवा वर्ग पढ़ाई और लक्ष्य हासिल करने के लिए ज्यादा प्रयास करें. यदि किसी बात को लेकर कुछ अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैल रही है. तो उन अफवाहों में ज्यादा दिलचस्पी न लें. इससे आपकी व्यवहार में नकारात्मकता बढ़ सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

दुर्घटना या चोट लगने की आशंका नजर आ रही है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक मामलों में परिवार के सदस्यों के साथ सलाह मशवरा कर सकते है. पैसों को अनावश्यक खर्च न करें. 


रिश्ते/Relationship:

परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय जरूर बिताए. इससे माहौल सुखद बना रहेगा.

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