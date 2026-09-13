विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Tarot Card Rashifal: थोड़ा स्वार्थी होना रहेगा बेहतर, छोटी-छोटी बचत से जमा होगी धनराशि

Aquarius Tarot Card Horoscope 13 September: Nine of wands की ऊर्जा किसी को अपनी उदारता का ज्यादा फायदा ना उठाने देने की कोशिश, पुरानी गलतियों से सबक ले तथा उन्हें दोहराने से बचाव और अनुबंधों पर सहमति आपकी उपस्थिति में होने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Tarot Card Rashifal: थोड़ा स्वार्थी होना रहेगा बेहतर, छोटी-छोटी बचत से जमा होगी धनराशि
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 13 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: वर्तमान स्थितियों में थोड़ा सा स्वार्थी होना बेहतर रहेगा. जरूरत से ज्यादा दूसरों के लिए उपलब्धता आपके महत्व को कम कर सकती है. इस समय स्वयं के बारे में  सोचे और अपने हित में कार्य करें. थोड़ी सावधानी बरतने से काफी चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं. विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुसार अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति हो सकती है. महिलाओं के लिए समय अनुकूल है. 

व्यवसायिक/ Professional:

पुराने कार्यों का विश्लेषण कर उनमें हुई गलतियों के बारे में जान सकते हैं. कार्यस्थल पर बेकार की गतिविधियों और बहसबाजी से बचकर रहे. भावुकता और उदारता के साथ व्यवहारिकता अति आवश्यक है. सभी व्यवसायिक अनुबंधों पर बिना आपकी उपस्थिति के सहमति न बनने दे. जल्दी सफलता के पाने के चक्कर में बिना सोचे समझे कार्य शैली में बदलाव न लाएं. स्वयं पर भरोसा रखें. कुछ कर्मचारियों पर भरोसा कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

भारी सामान उठाने के कारण मांसपेशियों में दर्द और तनाव हो सकता है. भारी सामान उठाने से बचे और हल्के फुल्की स्ट्रेचिंग से दर्द को कम करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

कुछ स्वर्ण आभूषणों के खरीदारी कर सकते हैं. छोटी-छोटी बचत कर अच्छी खासी धनराशि जमा कर चुके हैं. 

रिश्ते/Relationship:

पुराने लोगों से मेल मुलाकात कर सकते हैं. किसी मित्र के प्रेम संबंध में उसकी मदद करेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aquarius Aaj Ka Rashifal, Kumbh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com