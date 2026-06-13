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Virgo Tarot Card: नया निवेश टालें, शोध और लेखन कार्यों में सफलता मिलेगी, जल्दबाजी से बचें

Virgo Tarot Card Horoscope 13 June: The Hanged Man की ऊर्जा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, कार्यों को लेकर जल्दबाजी न करने और आर्थिक मामलों में स्थिति के अनुकूल होने की बात को लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card: नया निवेश टालें, शोध और लेखन कार्यों में सफलता मिलेगी, जल्दबाजी से बचें
कार्यों को लेकर जल्दबाजी न करें.

Virgo Tarot Card Horoscope 13 June 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: इस समय महत्वपूर्ण आर्थिक और संपत्ति संबंधी फैसलों को टालना बेहतर रहेगा. शोध, लेखन और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें और किसी भी दस्तावेज़ या अनुबंध को अच्छी तरह जांचने के बाद ही निर्णय लें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य के लिए तनाव से बचें और पर्याप्त आराम लें. रिश्तों में जल्दबाजी के बजाय समझदारी से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: कुछ व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में देरी हो सकती है. व्यवसायिक अधिकता के चलते परिवार के कार्यों को टालना पड़ सकता है इस समय स्वयं में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस कर सकते है. आर्थिक मामलों में कोई भी नया फैसला न लें. किसी संपत्ति की खरीद-फ़रोख्त को लेकर निर्णय को अभी स्थगित करना बेहतर रहेगा. रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर ज्यादा उम्मीद न करें. कुछ करीबी संबंधियों के साथ अपने रिश्ते की समस्या घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह ले सकते है. इस समय हर फैसला सोच समझकर करें. 

व्यवसायिक/Professional: शोध और लेखन से जुड़े लोगों को अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है. जल्दबाजी में किसी परियोजना को लेकर व्याकुल न हो. इस समय उच्च अधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा कर सकते है. बिना जांचे परखे किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें. कार्य क्षेत्र से कुछ समय अवकाश ले सकते है. परिवार के साथ समय बिताकर अपनी ऊर्जा और उमंग को पुनः संचित कर सकते है. नए काम को शुरू करने से पहले अच्छे से विचार कर लें. 

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा तनाव रक्तचाप को बढ़ा सकता है. इससे हृदय पर अतिरिक्त दवाब पड़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance: व्यवसाय में पिता से आर्थिक मदद ले सकते है. ज्यादा ऑनलाइन खरीदारी से बचें. 

रिश्ते/Relationship: किसी नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी न करें. पर्याप्त नींद और सही खानपान से स्वास्थ्य बेहतर  रहेगा.

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