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Sagittarius Tarot Card: सामाजिक गतिविधियों से मान-सम्मान बढ़ेगा, अतीत की कड़वाहट को वर्तमान पर हावी न होने दें

Sagittarius Tarot Card Horoscope 13 June: Five of cups की ऊर्जा जीवन की कड़वाहट और नकारात्मकता को वर्तमान जीवन से दूर रखने, किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करने और अतिविश्वास में आकर गलत निर्णय न लेने की सलाह लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card: सामाजिक गतिविधियों से मान-सम्मान बढ़ेगा, अतीत की कड़वाहट को वर्तमान पर हावी न होने दें
सामाजिक कार्यों से बढ़ेगा मान-सम्मान.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 13 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी से मान-सम्मान बढ़ेगा. पारिवारिक मामलों में समझदारी और धैर्य से काम लेना लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें तथा पुराने नकारात्मक अनुभवों को वर्तमान पर हावी न होने दें. व्यवसाय में नए संपर्क बनाते समय सतर्क रहें और आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजगता जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें, समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं.

व्यक्तिगत/Personal: सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी ले सकते है. इस समय समाज सेवा संस्थाओं में भागीदारी को लेकर मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है. यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की सोच रहे है, तो गंभीरता से विचार करें. परिस्थिति की अनुकूलता का लाभ उठाएं और सही निर्णय लें. पारिवारिक मामलों में समझदारी दिखाएं. 

व्यवसायिक/Professional: किसी के कार्य शैली में अपने अनुसार बदलाव लाने का प्रयास न करें.सामने वाले के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें.अतीत की कड़वाहट और नकारात्मकता को वर्तमान जीवन की  कोशिश पर हावी न होने दें. व्यवसाय में नए संपर्क बनाते समय आंख मूंदकर भरोसा न करें. पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें. 

स्वास्थय/Health: महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है. गर्भवती महिलाएं खान-पान को लेकर सजग रहें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अनावश्यक खर्चों को लेकर जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. नौकरी के अलावा अन्य विकल्प पर विचार कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship:  प्रेम सम्बन्ध को विवाह में बदलने की स्वीकृति परिजनों की तरफ से अभी प्राप्त न होने से मन चिंतित हो सकता है.

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