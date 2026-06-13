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Capricorn Tarot Card: करीबी सम्बन्धियों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद, शेयर बाजार की चकाचौंध से प्रभावित न हो

Capricorn Tarot Card Horoscope 13 June: Two of Pentacles की ऊर्जा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखने, पैसों का सही निवेश करने और कार्यशैली में आवश्यक बदलाव लाने की बात कर सकती है. आइए जानते है, मकर राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Capricorn Tarot Card: करीबी सम्बन्धियों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद, शेयर बाजार की चकाचौंध से प्रभावित न हो
संपत्ति विवाद में सतर्क रहें, शेयर बाजार के आकर्षण से बचें.

Capricorn Tarot Card Horoscope 13 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal: इस समय पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की तैयारी से व्यस्तता बढ़ सकती है. करीबी रिश्तेदारों के साथ संपत्ति संबंधी मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए समझदारी से काम लें. कार्यक्षेत्र में एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, लेकिन आपकी योग्यता और मेहनत की सराहना होगी. किसी बड़े निवेश या शेयर बाजार से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. स्वास्थ्य के लिए खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. रिश्तों में भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए व्यावहारिक निर्णय लेना लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में धन निवेश को लेकर संतुलन बनाएं. परिवार की महिलाओं के साथ घर के बजट पर चर्चा कर सकते है. इस समय एक से ज्यादा पारिवारिक कार्यों की जिम्मेदारी अचानक से आ सकती है. किसी का विवाह  तय होने से कुछ जरूरी खर्चों सामने आ सकते है. घर में सजावट सम्बन्धी कार्य सोच समझकर करें. करीबी संबंधियों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में कई कार्यों को एक साथ करना पड़ सकता है. इस स्थिति में कार्य शैली में बदलाव ला सकते है. किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने को अभी स्थगित रखें. शेयर बाजार की चकाचौंध से दूर रहें. बिना जानकारी के धन निवेश न करें. काम का दवाब रहेगा. इस स्थिति में  कार्यों को व्यवस्थित रखें. उच्च अधिकारी आपकी योग्यता देखकर कुछ विशेष कार्य दे सकते है. वर्तमान नौकरी को लेकर दुविधा हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health: यात्रा के दौरान गरिष्ठ भोजन से बचे. पर्याप्त पानी पिएं. आंखों को आराम दें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: आमदनी और व्यय में संतुलन बनाएं. जीवनसाथी के व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण लगा सकते है. 

रिश्ते/Relationship: दांपत्य जीवन में नन्हें मेहमान के आने से छोटे-छोटे खर्चे बढ़ सकते है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा न करें.

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