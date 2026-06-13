विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Tarot Card : कानूनी मामलों में अतिविश्वास से दूरी, कार्य क्षेत्र की राजनीति से परियोजना में बाधा

Aries Tarot Card Horoscope 13 June: Judgement की निष्पक्ष ऊर्जा पारिवारिक मामलों में घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह, कानूनी और आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचने और व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाएं रखने का सुझाव लेकर आ सकती हैं. आइए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Tarot Card : कानूनी मामलों में अतिविश्वास से दूरी, कार्य क्षेत्र की राजनीति से परियोजना में बाधा
व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाएं.

Aries Tarot Card Horoscope 13 June 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: इस समय पारिवारिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण योजना लागू करने का अवसर मिल सकता है. वरिष्ठ लोगों की सलाह से पुरानी दुविधाओं का समाधान होगा. कार्यक्षेत्र में राजनीति और कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. कानूनी और आर्थिक मामलों में सतर्क रहें तथा किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. युवाओं को अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है. खानपान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. रिश्तों में संतुलन और मर्यादा बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक मामलों में किसी योजना को लागू करने के लिए समय अनुकूल है. काफी समय से चल रही किसी दुविधा को वरिष्ठ लोगों की सलाह से दूर कर सकते है. विवादों के बढ़ने से कानूनी गतिविधियों में फंस सकते है. पैसों के मामले में किसी पर ज्यादा विश्वास न करे. किसी भी तरह के बड़े फैसले स्वयं लें.

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र की राजनीति किसी परियोजना को शुरुआत में बाधा डाल सकती है. जिसके चलते उच्च अधिकारी से कुछ विवाद हो सकता है. व्यवसाय में किसी अनुबंध को रद्द करने के लिए कानूनी सलाह लेना पड़ सकती है. कानूनी मामलों में लापरवाही न करें. सही सलाहकार से मदद लें. सही समय पर सही निर्णय परेशानियों से बचा सकते है. किसी सहयोगी की कूटनीति के चलते कुछ नए सहकर्मियों को  काफी कार्यभार मिल सकता है.इस बात को लेकर सामने वाले से विवाद हो सकता है.

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा वजन कम करने के कारण खानपान में अनियमितता और पौष्टिक चीजों की कमी आ सकती है. खानपान का समय सही करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: कानूनी और आर्थिक मामलों में  सावधान रहें. किसी पर अतिविश्वास न करें. 

रिश्ते/Relationship: प्रिय की बातों को खुद पर हावी न होने दें. रिश्ते में मर्यादा बनाए रखें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Aaj Ka Rashifal, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com