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Virgo Tarot Card Rashifal: सही समय पर निष्पक्ष फैसला लेने की आवश्यकता, कानूनी फैसला पक्ष में आने से मिलेगी राहत

Virgo Tarot Card Horoscope 12 August: Justice की ऊर्जा सही समय पर सही और निष्पक्ष फैसला लेने से जीवन में सुधार, व्यवसाय में विरोधियों द्वारा किए गए कानूनी मामलों में फैसला पक्ष में आने से राहत और सही और गलत के बीच सही राह चुनने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: सही समय पर निष्पक्ष फैसला लेने की आवश्यकता, कानूनी फैसला पक्ष में आने से मिलेगी राहत
किसी की होड़ में आकर व्यर्थ पैसा खर्च न करें. 
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Virgo Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में की गई मेहनत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं. इस समय किसी बात को लेकर सही और निष्पक्ष फैसला लेने की आवश्यकता पड़ेगी. जीवन में समझदारी और सूझबूझ से बिगड़ते रिश्तों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. यदि कोई मतभेद जीवनसाथी के साथ चल रहा है. तो शांत बातचीत से सुलह करने की कोशिश करें. क्रोध या अपशब्दों का प्रयोग बातचीत में ना करें. 

व्यवसायिक/ Professional

आपकी मेहनत और ईमानदारी का सही मूल्यांकन कार्य क्षेत्र में होगा. किसी कानूनी मामले में फैसला पक्ष में आने से राहत की सांस लेंगे. व्यवसाय में किसी विरोधी पक्ष के द्वारा किया गया कानूनी मुकदमा काफी समय से परेशान करता चला रहा था. किसी भी दस्तावेज या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसकी सभी शर्तों को अच्छी तरह से पड़ ले. संदेह होने की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी. पूर्व में किए गए किसी कार्य की अच्छी सफलता सामने आने से कार्य क्षेत्र का माहौल उत्साहित होगा. 

स्वास्थ्य/Health

समय-समय पर जरूरी स्वास्थ्य जांच से करवाते रहे. किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या को लेकर लापरवाही ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएं. किसी की होड़ में आकर व्यर्थ पैसा खर्च न करें. 

रिश्ते/Relationship

यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता आ रहा है. तो रिश्ते की खातिर उस व्यवहार को हमेशा सहन न करें.

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