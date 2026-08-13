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Taurus Tarot Card Rashifal: नए घर के गृह प्रवेश की शुरू कर सकते हैं तैयारी, व्यवसाय में साझेदारी पर करें विचार

Taurus Tarot Card Horoscope 13 August: Three of cups की ऊर्जा किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने की तैयारी, व्यवसाय में किसी मित्र से मिले साझेदारी की प्रस्ताव पर विचार और विदेश से मिले किसी अनुमान में लाभदायक फायदा होने की स्थिति की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: नए घर के गृह प्रवेश की शुरू कर सकते हैं तैयारी, व्यवसाय में साझेदारी पर करें विचार
इस बार भावनाओं में ज्यादा स्थिरता महसूस करेंगे.
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Taurus Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: नए घर में गृह प्रवेश की तैयारी कर सकते है.इस अवसर पर सभी करीबी संबंधियों, मित्रों और सहयोगियों को निमंत्रित करेंगे.जीवनसाथी के व्यवहार में आया बदलाव सबको अचंभित कर सकता है. प्रेम संबंधों में समझ और संतुलन बनाए. किसी करीबी मित्र की परेशानी में उसकी मदद करेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional

ट्रैवल और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को उनके काम में अच्छा फायदा आ सकता है. नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है. इस समय इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते है. विदेश से मिले किसी अनुबंध से लाभ प्राप्ति हो सकती है. आपके शांत व्यवहार और व्यक्तित्व से उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते है. सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करें. किसी की गलत बातों का समर्थन न करें.

स्वास्थ्य/Health

यात्रा से थकान हो सकती है. पर्याप्त भोजन करें और अच्छी नींद ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक स्थिति सुधारने के अवसर आ सकते हैं. पैसों के मामले में सावधानी रखें. 

रिश्ते/Relationship

अविवाहित लोगों की जिंदगी में पुराने रिश्ता  दोबारा आ सकता है. इस बार भावनाओं में ज्यादा स्थिरता महसूस करेंगे.

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