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Scorpio Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के मामले में धैर्य बनाए रखना, बच्चों की मानसिकता को समझने की करें कोशिश

Scorpio Tarot Card Horoscope 13 August: Temperance की ऊर्जा रिश्तो को बचाने के लिए धैर्य और संयम बनाए रखना,कार्य क्षेत्र में अच्छे पद की प्राप्ति के लिए व्यवहार और व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश और लोगों को तकलीफ ना पहुंचाने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं,वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के मामले में धैर्य बनाए रखना, बच्चों की मानसिकता को समझने की करें कोशिश
इस समय चिकित्सक से सही परामर्श लेंगे.
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Scorpio Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के मामले में धैर्य और संयम बनाए रखें. सामने वाले का बिगड़ा व्यवहार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. इस समय रिश्तो को बचाने का प्रयास कर सकते है. ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है. बच्चों की मानसिकता को समझने का प्रयास करें. उनके साथ समय बिताकर उनकी समस्याओं को सुने और सुलझाने की कोशिश करें. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में किसी बड़े पद के लिए पदोन्नति की संभावना नजर आ रही है. इस स्थिति में व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं. पूर्व में किए गए कुछ कार्य से अपेक्षित सफलता प्राप्त न होने के कारण, नई परियोजना में सफलता प्राप्ति का दबाव बढ़ सकता है. इस समय अपनी कार्य शैली में आवश्यक बदलाव लाकर अच्छी सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ा सकते हैं. किसी पुराने  सहयोगी से मुलाकात आपकी कुछ समस्याओं का समाधान कर सकती है. किसी की कमियों का मजाक ना उड़ाए. 

स्वास्थ्य/Health

कुछ समय से खाने पीने में काफी तकलीफ होने के कारण किसी बड़ी समस्या की आशंका हो सकती है. इस समय चिकित्सक से सही परामर्श लेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance

लालच में आकर किसी भी लुभावनी योजना में पैसा न लगाएं. अक्सर ज्यादा फायदा देने वाली योजनाएं बड़े आर्थिक नुकसान की तरफ ले जाती हैं. 

रिश्ते/Relationship

ऐसे लोगों से दूर रहें, जिनके स्वभाव में नकारात्मकता और दूसरों को तकलीफ देने की बात रहतीहो.

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