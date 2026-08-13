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Sagittarius Tarot Card Rashifal: संपत्ति के लालच से रहें दूर, नए सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाने में होगी दिक्कत

Sagittarius Tarot Card Horoscope 13 August: The Moon की ऊर्जा रिश्तों में पैसों और संपत्ति को लेकर कड़वाहट, व्यर्थ के विवादों से परेशानी और नए आए लोगों के साथ अपने रिश्ते मधुर करने का प्रयास को बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: संपत्ति के लालच से रहें दूर, नए सहयोगियों के साथ तालमेल बैठाने में होगी दिक्कत
अनावश्यक खर्चों को सीमित कर सकते है. 
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Sagittarius Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आगे बढ़ाने के लिए कभी किसी को धोखा ना दे. पारिवारिक संपत्ति का लालच आपके रिश्तों को खराब कर सकता है. इस तरह के लालच में ना पड़े. जीवन साथी के साथ किसी छोटे से व्यवसाय की शुरुआत पर बातचीत कर सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बातचीत शुरू होने से माहौल में ऊर्जा और उमंग बढ़ेगा. पूर्व में किए गए कि अच्छे निवेशों के प्रतिफल मिलने से नए मकान की खरीदी पर विचार करेंगे.

व्यवसायिक/ Professional

किसी नई परियोजना में कुछ नए लोगों को शामिल किया जा सकता है.सामने वाले लोगों से तालमेल बैठने में थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे. इस समय अपने अहम और जिद को अपने कार्य के बीच में न आने दे. आ रहे नए सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करें. बिना बात के किसी से भी बहस ना करें. विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ मर्यादा में रहकर बात करें. किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करें.

स्वास्थ्य/Health

गले में संक्रमण हो सकता है. चिकित्सक की सलाह पर खानपान का परहेज करेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. अनावश्यक खर्चों को सीमित कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship

प्रिय के परिजनों से विवाद हो सकता है. जिसके चलते प्रिय की नाराजगी हो सकती है.

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