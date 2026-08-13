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Libra Tarot Card Rashifal: स्वास्थ्य को लेकर ना करें लापरवाही, सर्दी जुकाम होने पर जरूर करें उपचार

Libra Tarot Card Horoscope 13 August: Three of swords की ऊर्जा धोखेबाज रिश्तेदारों से सावधान रहने की आवश्यकता, अपनी सभी जानकारी को गोपनीय बनाए रखने की कोशिश और अपने व्यवहार से किसी की तकलीफ न बनने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Libra Tarot Card Rashifal: स्वास्थ्य को लेकर ना करें लापरवाही, सर्दी जुकाम होने पर जरूर करें उपचार
अपनी किसी बात से दूसरे को दु:खी ना करें.
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Libra Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: किसी करीबी संबंधी के धोखे के चलते परेशान हो सकते हैं. संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ने से परिवार का माहौल अशांत हो सकता है. समय रिश्तो में दूरियां कम करने का प्रयास करें. संतान की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. उसके स्वभाव में आ रहा परिवर्तन एक चेतावनी दे सकता है. परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें. अपेक्षा से अधिक उम्मीद असंतोष बढ़ा सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ती है. इस समय किसी  ईर्ष्यालु व्यक्ति की जलन के चलते व्यवसाय में काफी बड़ा नुकसान हो सकता है. अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. किसी व्यक्ति पर संदेह होने की स्थिति में  उसे गोपनीय जानकारी से दूर रखें. भविष्य की योजनाओं को किसी के साथ साझा ना करें. दूसरों पर अपने कार्यों के लिए निर्भर ना रहे. 

स्वास्थ्य/Health

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. सर्दी जुकाम होने पर भी आवश्यक उपचार किए जा सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की बात हो सकती है. इस समय अच्छी खासी रकम प्राप्त होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते/Relationship

लोगों से रिश्ते स्वार्थवश ना बनाएं. अपनी किसी बात से दूसरे को दु:खी ना करें.

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