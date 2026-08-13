Capricorn Tarot Card Rashifal: पारिवारिक सदस्यों की चर्चा कार्यक्षेत्र में न करने का करें प्रयास, पैसों के लेनदेन में रखें पारदर्शिता

Capricorn Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: संतान की गलत बातों का समर्थन न करें. इससे उनमें और ज्यादा गलतियां करने की भावना जोर मार सकती है. परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करें. सभी के विचारों को सकारात्मक रूप से लें. बड़े निर्णय लेते समय अहम बीच में न लाएं. समझदारी और सूझबूझ रिश्तों को बेहतर बनाती है. चाहे सामने वाला कितना भी करीबी हो, उसकी निजी जिंदगी में दखल न दें.

व्यवसायिक/ Professional

कार्यों को लेकर सजग रहे. जोखिमपूर्ण कार्यों को बिना जानकारी लिए न करें. पारिवारिक समस्याओं को कार्यक्षेत्र में चर्चा का विषय न बनाए. बिना बात के लोगों से विवाद न करें. पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें. व्यवसाय में साझेदार के साथ सभी जानकारियां साझा करें. जरूरी कागजों को संभाल कर रखें. अपने आसपास के वातावरण को खुशनुमा और व्यवस्थित रखें. किसी की कमियों का मजाक न बनाएं. किसी व्यवसायिक कार्य को लेकर यात्रा हो सकती है.

स्वास्थ्य/Health

खानपान पर मौसम के असर पड़ सकता है. मौसम के अनुरूप फल और सब्जियों का सेवन करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी को बिना लिखित कार्रवाई के उधार न दें. उधार वापस करने की समय सीमा पहले से तय कर ले.

रिश्ते/Relationship

परिवार में किसी धार्मिक आयोजन से रिश्तेदारों का आगमन होने से चहल पहल रहेगी.