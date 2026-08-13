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Cancer Tarot Card Rashifal: आज कार्यक्षेत्र में किसी की बातों में आकर आरोप लगाने से बनाएं दूरी, पढ़ें अपना राशिफल

Cancer Tarot Card Horoscope 13 August: Strength की ऊर्जा परिस्थितियों से भागने की कोशिश से दूर रहने, आ रही सभी चुनौतियों का डटकर सामना करने और कार्यक्षेत्र में किसी के व्यवसर से हो रही परेशानी के लिए उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन रिश्तों आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: आज कार्यक्षेत्र में किसी की बातों में आकर आरोप लगाने से बनाएं दूरी, पढ़ें अपना राशिफल
इससे आगे होने वाली किसी भी आर्थिक परेशानी से बाहर निकल सकेंगे. 
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Cancer Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: मुश्किल परिस्थितियों में अपना आपा खोने या कदम पीछे हटने की जगह आगे बढ़कर समाधान खोजें. बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें. उनके अनुभव और सलाह से जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं. परिवार और सामाजिक गतिविधियों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी. नए लोगों से संबंध आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सहायक रह सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professiona

पुराने कार्यों को पूरा करें. कार्यक्षेत्र में किसी की गलत बातों से आसपास का माहौल खराब हो सकता है. ऐसे व्यक्ति की संगत से दूरी बनाएं. किसी बात को लेकर ज्यादा परेशानी होने पर स्वयं उसका समाधान न ढूंढे, बल्कि उच्च अधिकारी से उस परेशानी पर बातचीत कर सकते है. इससे आप किसी के भी गलत आरोप से बच सकते है. अपने व्यवहार में हमेशा उपलब्ध रहने वाली सुविधा को दूर करें. अपने सम्मान को लेकर सजग रहे. 

स्वास्थ्य/Health

डायबिटीज के बढ़ने के कारण पैरों में काफी दर्द हो सकता है. इस स्थिति में खानपान पर नियंत्रण के साथ व्यायाम जरूर करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

कुछ धन को आगे के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते है. इससे आगे होने वाली किसी भी आर्थिक परेशानी से बाहर निकल सकेंगे. 

रिश्ते/Relationship

छोटी-छोटी बातों से प्रभावित न हो. किसी के बहकावे में आकर अपने निर्णय न बदले.

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