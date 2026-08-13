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Aries Tarot Card Rashifal: आज बन रहा धन प्राप्ति का योग, परिवार में किसी नई जमीन या मकान को खरीदने पर होगा विचार

Aries Tarot Card Horoscope 13 August: Four of pentacles की ऊर्जा परिवार में मकान या जमीन खरीदने का विचार, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई की तरफ केंद्रित रखने की आवश्यकता और समझदारी और सूझबूझ से व्यवसाय जीवन में अपनी नई पहचान बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card Rashifal: आज बन रहा धन प्राप्ति का योग, परिवार में किसी नई जमीन या मकान को खरीदने पर होगा विचार
परिजनों से विवाह की बात कर सकते हैं.
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Aries Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: धन प्राप्ति के योग बन सकते है. जल्द ही परिवार में नई शुरुआत हो सकती हैं. किसी करीबी संबंधी के बारे में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार में किसी नई जमीन या मकान को खरीदने की बात हो सकती है. मन मुटाव की स्थिति में धैर्य रखें. गुस्से और जल्दबाजी से बचें. 

व्यवसायिक/ Professional

विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. पढ़ाई से भटकाव अच्छी सफलता से दूरी ला सकता है. व्यवसाय में किसी समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ और समझदारी से निकलेंगे. काम पर पूरा ध्यान दें. किसी नए कार्य की शुरुआत अभी न करें. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी कार्यशाला की जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है. इस समय पूरी मेहनत और समझदारी से इस कार्यशाला को सफल बनाने का प्रयास करेंगे. व्यर्थ में लोगों से बहस ना करें. 

स्वास्थ्य/Health

दांतों में दर्द होने के कारण काफी परेशान हो सकते हैं. घरेलू उपचार कर दर्द कम करने का प्रयास करेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance

दिखावे के कारण खर्च  ज्यादा होने से परेशान हो सकते हैं. इस समय आवश्यक खर्चों से दूर रहेंगे.

रिश्ते/Relationship

प्रेम संबंधों में किसी दूसरे व्यक्ति को दखलअंदाजी न करने दे. परिजनों से विवाह की बात कर सकते हैं.

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