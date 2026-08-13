Aquarius Tarot Card Rashifal: पैसों के लेनदेन में रखें पारदर्शिता, आर्थिक मामलों में हिसाब-किताब करें स्वयं

Aquarius Tarot Card Horoscope 13 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: लंबे समय बाद कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल पाए है.अचानक से किसी पुराने मित्र से मुलाकात जीवन में संतुलन बिगाड़ सकती है. अतीत में हुआ कोई हादसा अचानक से याद आने से परेशान हो सकते है. पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें. बच्चों की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखें. जीवनसाथी की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते है.

व्यवसायिक/ Professional

किसी पुराने संपर्क से संबंध खराब हो सकते है. जिसके चलते मार्केट में साख खराब होने की स्थिति बन सकती है. इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति से इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है. पूर्व में किसी कार्य को असफलता से बड़ा नुकसान हो चुका है., जिसके चलते अब आगे बड़ी योजना में निवेश करने से पीछे हट सकते है. इस समय कार्यों का विश्लेषण करें. पुराने और नए संपर्कों से मुलाकात कर रिश्ते सही करने का प्रयास अच्छे लाभ के अवसर दिला सकता है. पुरानी गलतियों को न दोहराएं.टीम वर्क में सभी के साथ तालमेल बना कर रखें.

स्वास्थ्य /Health

ज्यादा खाते रहने की आदत बदहजमी और पेट दर्द की समस्या उत्पन्न कर सकती है. खानपान में परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें. आर्थिक मामलों में हिसाब-किताब स्वयं करें.

रिश्ते/Relationship

बीती बातों को लेकर तनाव न करें. प्रिय के साथ व्यर्थ की बहस परेशान कर सकती है.