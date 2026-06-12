Taurus Tarot Card Rashifal: किसी की बात को स्वयं पर हावी न होने दें, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल

Taurus Tarot Card Horoscope 12 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal:- किसी की कहीं बातों को लेकर तनाव न लें. संभव है कि, किसी स्थिति में सामने वाला अपनी मनोस्थिति को न समझ पा रहा हो. ननिहाल पक्ष में जाने की योजना बन सकती है. परिवार में किसी बात को लेकर सभी की राय ली जा सकती है. किसी से ज्यादा अपेक्षा न रखें. बोलते समय शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें. परिवार में शांति और सुकून बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों में आपसी सहयोग होना चाहिए. घर को व्यवस्थित करेंगे.

व्यवसायिक/Professional:- विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. अपनी रचनात्मकता को बढ़ाए. समय बर्बाद करने वाले लोगों से दूरी बनाए. किसी कार्य में आ रही रुकावट दूर हो सकती है. कुछ नई योजनाओं पर उच्च अधिकारी के साथ बैठक में विचार कर सकते है. कुछ पुरानी योजनाओं में बदलाव लाकर उन्हें पुनःक्रियान्वित करने पर विचार हो सकता है. व्यवसाय में नए लोगों से जुड़ने के अवसर प्राप्त होंगे. जल्द ही कुछ अच्छे अनुबंधों पर निर्णय भी हो सकता है.

स्वास्थ्य/Health:- ज्यादा मीठा खाने से मधुमेह की आशंका बढ़ सकती है. किसी चोट को लेकर छोटी-सी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:- संतान के व्यर्थ के खर्चे परेशान कर सकते है. मित्र के साथ किसी नए आय स्रोत पर बात हो सकती है.

रिश्ते/Relationship:- माता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की तैयारी कर सकते है. प्रिय की बातों से नाराज हो सकते है.