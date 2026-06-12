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Scorpio Tarot Card: व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास, व्यस्तता के चलते व्यवसाय में समय ना दे पाने से नुकसान

Scorpio Tarot Card Horoscope 12 June: Ten of swords की ऊर्जा व्यस्तता के चलते व्यवसाय को लेकर लापरवाही, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करना और कई गतिविधियों में भागीदारी करने की बात लेकर सामने आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card: व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास, व्यस्तता के चलते व्यवसाय में समय ना दे पाने से नुकसान
दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें.

Scorpio Tarot Card Horoscope 12 June 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal:- समय प्रतिकूल है. दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें. व्यक्तिगत यात्रा को किसी व्यावसायिक कार्य के कारण स्थगित करना पड़ सकता है. इस समय कई तरह की गतिविधियों में खुद को व्यस्त रख सकते हैं. अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में निखार लाएं. बेकार की गतिविधियों में ज्यादा धन खर्च होने की आशंका है. संतान का पढ़ाई-लिखाई की जगह घूमने फिरने में समय बर्बाद करना नाराज कर सकता है. इस बात को लेकर अनबन हो सकती है. इस समय क्रोध और आवेश की जगह समझदारी से कार्य लें. 

व्यवसायिक/Professional:- निजी व्यस्तता के चलते इस समय व्यवसाय में ज्यादा समय ना दे पाएंगे, जिसके चलते कुछ कर्मचारी कामचोरी कर सकते हैं. समय पर किसी अनुबंध के पूरा नाम कर पाने के चलते आपका नाम खराब हो सकता है. इस समय अपने व्यवसाय की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं लें. पैसों के हिसाब किताब और लेनदेन को दूसरों के भरोसे ना छोड़े. अन्यथा काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है. 

स्वास्थ्य/Health:- व्यस्तता के बावजूद अपनी दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान दें. देर रात भोजन के कारण गैस और कब्ज जैसी स्थिति रह सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- इस समय आय में मंदी की स्थिति रहेगी. अनावश्यक खर्चो पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते/ Relationship:- परिवार के किसी सदस्य से अनबन हो सकती है. जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते सुधारेंगे.

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