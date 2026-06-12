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Sagittarius Tarot Card: पारिवारिक मामलों में संवेदनशीलता, परिवार व करीबी संबंधियों के साथ समय व्यतीत करना

Sagittarius Tarot Card Horoscope 12 June: Strength की ऊर्जा आत्मविश्वास, धैर्य और शांति से पारिवारिक मामलों में समाधान, दवाब के बावजूद कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन और वरिष्ठ लोगों की सलाह से महत्वपूर्ण कार्यों में सही निर्णय लेने की बात कर सकती है.

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Sagittarius Tarot Card: पारिवारिक मामलों में संवेदनशीलता, परिवार व करीबी संबंधियों के साथ समय व्यतीत करना
जरा-जरा सी बातों पर क्रोध न करें.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 12 June 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal:-  इस समय व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में धैर्य और संतुलन लाने की कोशिश करें. पारिवारिक मामलों में संवेदनशीलता से बात को शांतिपूर्वक संभालने का प्रयास बेहतर रहेगा. जरा-जरा सी बातों पर क्रोध न करें. छोटे बच्चों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करें. व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते कार्य क्षेत्र से कुछ समय के लिए अवकाश के सकते है. यह समय अपने परिवार और करीबी संबंधियों के साथ उत्साहपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional:- इस समय कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी के दबाव के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठ लोगों की सलाह से महत्वपूर्ण कार्यों में सही निर्णय ले सकते हैं. उच्च अधिकारी आपकी निर्णय क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ किसी सहयोगी की गलत मंशा को नाकामयाब कर सकते हैं. व्यवसाय में बड़े निवेश की जगह  धन निवेश कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी से लिए निर्णय लाभदायक साबित होंगे. 

स्वास्थ्य/Health:- लगातार बैठकर कार्य करने और पर्याप्त नींद ना लेने के कारण पीठ में तेज दर्द हो सकता है. इस समय आराम कर इस दर्द को कम कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी प्रतियोगिता में उपहार राशि प्राप्त हो सकती है. नए वाहन की खरीदी कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:- अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं मित्र से पुराने मतभेद को शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं.

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