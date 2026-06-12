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Pisces Tarot Card Rashifal: परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर दस्तावेज की जांच पड़ताल

Pisces Tarot Card Horoscope 12 June: Justice की ऊर्जा अपनी निजी जानकारी को को गोपनीय रखने, खर्चो को व्यवस्थित करने और कागजों और दस्तावेजों की अच्छे से जांच पड़ताल करने की बात कर सकती है.

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Pisces Tarot Card Rashifal: परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर दस्तावेज की जांच पड़ताल
आर्थिक मामलों की निजी जानकारियां किसी के साथ साझा ना करें.

Pisces Tarot Card Horoscope 12 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal:- परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज की जांच पड़ताल करेंगे. इस समय आर्थिक स्थिति में आ रही गिरावट...खर्चों को नियंत्रित कर सकती है. गृहिणियां घर के खर्चों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर सकती हैं. परिवार के अविवाहित सदस्य के लिए किसी अच्छे विवाह प्रस्ताव के आने से राहत मिल सकती है. सामने वाला बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति हो सकता है. परिजनों की सहमति से जल्द ही विवाह की तैयारी शुरू कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/Professional:- इस समय कार्य क्षेत्र में पुराने कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं, जिसके चलते कार्य शैली में कुछ बदलाव लाएंगे शोध कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है. किसी कागजात या दस्तावेज की अच्छे से जांच पड़ताल कर सकते हैं. संभव है कि, किसी गलती की संभावना बन रही हो. इस समय अपने आसपास की गतिविधियों और लोगों के व्यवहार से सजग रहे हैं यदि किसी पर संदेह हो रहा है. तो इसकी पुष्टि अवश्य करें. 

स्वास्थ्य/Health:- किसी शारीरिक समस्या के चलते अत्यधिक दवाओं का सेवन नुकसान कर सकता है. बिना चिकित्सक के सलाह के कोई भी दवा ना ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों की निजी जानकारियां किसी के साथ साझा ना करें. अपनी आमदनी के बारे में ज्यादा लोगों को ना बताएं. 

रिश्ते/Relationship:- किसी की बेवकूफी के चलते नाराज हो सकते हैं. सामने वाले को बार-बार समझाने के बाद भी वह गलतियां कर रहा है. इस बात से निराश होंगे.

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