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Gemini Tarot Card:अटके हुए लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता, कार्यक्षेत्र में नकारात्मक बातों को करें नजरअंदाज

Gemini Tarot Card Horoscope 12 June: Knight of swords की तीव्र ऊर्जा लक्ष्यों को पुनः सफलता तक ले जाने के प्रयास, नकारात्मक बातों से दूरी और जीवन में ऊर्जा और उमंग के लिए रुचि पूर्वक कार्यों को शामिल करने की बात कर सकती है.

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Gemini Tarot Card:अटके हुए लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता, कार्यक्षेत्र में नकारात्मक बातों को करें नजरअंदाज
परिवार के किसी पुराने मामले पर परिजन चर्चा कर सकते हैं.

Gemini Tarot Card Horoscope 12 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal:- रोजमर्रा के जीवन की व्यस्तता से बाहर निकल कर कुछ रुचि पूर्वक कार्य कर सकते हैं. इससे मन में उत्साह और उमंग बढ़ेगा, जिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी समय से प्रयासरत थे, उनमें सफलता मिलती नजर आएगी. परिवार के किसी पुराने मामले पर परिजन चर्चा कर सकते हैं. किसी के विवाह में जाने की तैयारी करेंगे. किसी बात में जीवनसाथी की मां का बार-बार हस्तक्षेप करना चिढ़ा सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:- कार्य क्षेत्र में छोटी-छोटी नकारात्मक बातों पर तनाव लेने की जगह उनसे ध्यान हटाना बेहतर रहेगा. कुछ नई गतिविधियों को कार्य क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं. निकट भविष्य में यह गतिविधियां लाभ देंगी. इस बात का आपको विश्वास है. व्यवसाय में निवेश को लेकर दुविधा हो सकती है. साझेदार के साथ इस दुविधा का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे. किसी पुराने मित्र के व्यवसाय में चल रहे उतार-चढ़ाव को अपनी योग्यता से सुलझा सकते हैं. पुराने कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तय करें. 

स्वास्थ्य/Health:- लंबे समय तक झुक कर कार्य करने के कारण गर्दन में ऐंठन हो सकती है. इस स्थिति से बचने के लिए कार्य के  बीच  में गर्दन के हल्के-फुल्के के व्यायाम करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- संतान के शिक्षा से संबंधित वस्तुओं पर छोटा-मोटा खर्च बढ़ता जा रहा है. सामने वाले को इन खर्चों को सीमित करने को कहेंगे. 

रिश्ते/Relationship:- किसी करीबी संबंधी के विवाह में दिए जाने वाले उपहार की चर्चा कर सकते हैं. इस बात परिवार के बजट का भी ध्यान रखेंगे.

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