Capricorn Tarot Card: भावनाओं की जगह व्यावहारिक होकर निर्णय लें, कर्मचारियों के मान-सम्मान का रखें ख्याल

Capricorn Tarot Card Horoscope 12 June 2026 Makar Tarot Card Rashifal:- भावनाओं की जगह व्यावहारिक होकर कार्यों को पूरा करें. इससे आप सही निर्णय ले पाएंगे. अचानक से किसी नजदीकी मित्र या संबंधी से मुलाकात हो सकती है. इस समय अपनी यादों को ताजा करेंगे. अतीत की कोई याद कड़वाहट बनकर रिश्तों को खराब कर सकती हैं. इन यादों से दूर रहने का प्रयास करें. जल्दी सफलता पाने की चाह में अनैतिक तरीके ना अपनाएं. इससे सम्मान में कमी आ सकती है.

व्यवसायिक/Professional:- यदि पूर्व में किसी अधिकारी या सहयोगी के साथ आपके रिश्ते खराब रहे हैं, तो इस समय उन रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास करें. किसी परियोजना के चलते इनके सहयोग से अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मान सम्मान का ख्याल रखें. बेवजह उनको अपमानित करने की कोशिश ना करें. कार्य क्षेत्र में अपने आवेश और क्रोध को नियंत्रित रखें. बातचीत करते समय अपशब्दों का प्रयोग ना करें.

स्वास्थ्य/Health:- हल्की खांसी ,जुकाम और बुखार जैसी स्थिति कुछ समय से बनी हुई है. इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:- संतान के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं. सामने वाले को पैसे की बचत की अहमियत बताने का प्रयास करें.

रिश्ते/Relationship:- परिवार के लोगों और जीवनसाथी का सहयोग कठिन परिस्थितियों में मनोबल बढ़ाएगा. पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर रखें.